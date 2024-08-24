24 августа 2024, 12:49

Он ахнул. Президенту Ботсваны показали алмаз размером с кулак

Global Look Press
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Самый большой алмаз за последние 100 лет нашли в Ботсване, его вес — 2492 карата. Драгоценность размером с кулак показали президенту страны Мокветси Масиси, сообщило издание Hindustan Times.

«Это ошеломляет. Мне повезло, что я увидел это в свое время», - сказал Масиси.

Он ахнул и сказал: «Ух ты!» прежде чем позвать высокопоставленных правительственных чиновников, чтобы они посмотрели на алмаз поближе. Те отметили, что пока слишком рано оценивать камень или решать, как его продать. Это крупнейший алмаз, найденный за 119 лет.

Другой, более мелкий алмаз, из того же рудника в Ботсване продали за 63 миллиона долларов в 2016 году. Сумма стала рекордной для необработанного драгоценного камня.

Ранее алмаз стоимостью почти 100 тысяч долларов нашел рабочий в Индии. Мужчина отвез драгоценный камень в полицию. После его продажи на аукционе местному жителю вернут большую часть стоимости находки. Он уже решил, что на полученные средства купит земельный участок и выплатит все долги.

Самый большой алмаз за последние 100 лет нашли в Ботсване, его вес - 2492 карата. Драгоценность размером с кулак показали президенту страны Мокветси Масиси, сообщило издание Hindustan Times.

Африка Чиновники
24 августа 2024, 12:14
Парламент Британии в 1940 году «бесился» из-за срыва плана ударить по СССР
Unsplash
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В марте 1940 года парламент Великобритании «взбесился», поскольку не получилось осуществить планы Англии нанести удар по СССР. Соответствующие документы разместили на сайте Президентской библиотеки.

Авторы публикации отметили, что власти Англии и Франции в начале 1940 года намеревались начать войну против СССР, ударив из Финляндии. В то время у нее был конфликт с Союзом.

Идея Англии и Франции заключалась в захвате Ленинграда, а также страны хотели ударить со стороны Кавказа. Однако планы разрушили гитлеровская Германия, добившаяся военного успеха в западной Европе, а также завершение финско-советской войны 12 марта.

Посол СССР в Англии Иван Майский писал, что члены британского парламента демонстрировали «бессильное бешенство», они неистовствовали и встречали бурными одобрениями каждый выпад против Советского Союза.

Ранее политолог и журналист Юрий Светов заявлял, что из-за страха перед Россией НАТО действительно начал подготовку к вооруженному конфликту. По его словам, США и члены Североатлантического альянса твердо убеждены, что это надо делать.

Англия Войны Франция
24 августа 2024, 11:05
Родственники рассказали о шестидневных поисках пропавшей в Турции россиянки
Unsplash
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Россиянка Наталья Сомова пропала в пригороде Мармариса и уже в течение шести дней не выходит на связь. Женщина вышла погулять по популярному туристическому маршруту и не вернулась в отель, сообщило РИА «Новости».

Она купила девятидневную путевку и заехала в турецкий отель. Через какое-то время 48-летняя туристка перестала выходить на связь, и ее родственники обратились в российское Генконсульство. Спасатели продолжают поиски исчезнувшей путешественницы.

Родственники предполагают, что россиянка пропала после пешей прогулку по Карийской тропе в горах между поселками Ичмелер и Турунч.

«По больницам и моргам проверили - нет. Кажется, надо искать на тропе», - подчеркнули близкие туристки.

Для ее поиска полиция использует подготовленных собак и дроны, но никаких следов пропавшей пока не обнаружили.

«Приехали на место, тут действительно много служб, скорая. В горах видно свет от фонарей, ищут», - отметила туристка Анна.

Семья пропавшей путешественницы искала зацепки на ее странице в соцсетях, но обнаружила ничего, что бы помогло поискам.

Россиянка приехала в Мармарис 11 августа и уже 19 августа планировала вернуться в Москву. По данным Telegram-канала Shot , она работала заместителем директора школы для реабилитации детей с инвалидностью.

Турция Туризм Походы
24 августа 2024, 10:18
Задержанных за драку с полицейским россиянок продержат в Турции до декабря
Unsplash
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Туристки из России, которые устроили потасовку с полицейским в аэропорту Антальи, останутся в Турции еще на 3,5 месяца. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, местные власти направили женщинам уведомление, что суд по их делу назначен на 11 декабря.

В уголовных материалах есть показания свидетелей, записи с видеокамер и другие доказательства. До заседания россиянкам нельзя покидать пределы Турции.

Авторы статьи отметили, что у туристок нет денег на проживание за границей, они скитаются по заброшенным зданиям, чтобы не попасться на глаза полиции. Помимо этого женщины заболели, им теперь нужны средства и на лекарства.

Посольство России в Турции направило в МИД страны ноту, но ситуация пока остается прежней.

Недавно в Турции пропала россиянка. По данным Sabah, она приехала на отдых в Мармарис из Москвы 11 августа. Через несколько дней женщина отправилась на прогулку на природу и больше ее никто не видел.

Драки Турция Полиция
24 августа 2024, 08:13
Санкции назвали попыткой США «наказать» россиян
Unsplash
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Новые американские экономические ограничения в отношении российских компаний и граждан являются безрассудством и только усугубляют кризис. Об этом заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщило РИА «Новости».

Он предположил, что Белый дом «агонизирует» и в преддверии выборов все больше стремится продемонстрировать миру свою «антироссийскую сущность».

«Множатся безрезультативные русофобские „залпы“», - подчеркнул дипломат.

По его словам, санкции вредят как Соединенным Штатам, так и их союзникам. Он добавил, что действия американского руководства не являются конструктивными и ведут к кризису. Посол предположил, что США с помощью ограничений пытаются «наказать российский народ».

«Мы сделаем все, чтобы наши граждане чувствовали себя спокойно и не оглядывались на американские выпады», - заключил Антонов.

Ранее американский Минфин объявил о новых санкциях в отношении 400 компаний и физлиц. В список попали фирмы из России, а также стран Азии, Европы и Ближнего Востока.

США Санкции Россия

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