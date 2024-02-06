06 февраля 2024, 13:43

Олжас Бектенов стал новым премьером Казахстана

РИА «Новости»
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Новым премьер-министром Казахстана стал руководивший администрацией президента и Антикоррупционной службой Олжас Бектенов. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о его назначении, сообщила пресс-служба главы государства.

«Назначить Бектенова Олжаса Абаевича премьер-министром республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности», - указано в документе.

Назначить Бектенова предложил глава партии Amanat Ерлан Кошанов. Президент мог утвердить его кандидатуру только после ее одобрения парламентом, уточнили «Известия».

За день до этого Токаев принял отставку правительства республики, писал RT. Тогда врио премьер-министра Казахстана назначили Романа Скляра.

Ранее президент России Владимир Путин сменил гендиректора Министерства иностранных дел страны. Им стал Алексей Островский, а бывшего директора внешнеполитического ведомства Сергея Вязалова освободили от должности в связи с перехохом на другую работу.

Казахстан Отставки Россия Работа Касым-Жомарт Токаев
06 февраля 2024, 13:10
Более 10 человек погибли при взрыве на заводе пиротехники в Индии
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В штате Мадхья-Прадеш в центральной Индии произошел взрыв на заводе фейерверков. Погибли 11 человек, пострадали более полусотни. Некоторые из них оказались взаперти, сообщило издание The Times of India.

Предприятие работало в округе Харда, взрыв прогремел днем 6 февраля. Ударную волну почувствовали в радиусе 15 километров, в некоторых домах разбились окна. На заводе разгорелся пожар. Глава штата Мадхья-Прадеш Мохан Ядав сообщил, что к месту ЧП выехали более 50 машин скорой помощи и около 400 полицейских.

«Мы пытаемся сдержать пожар и оказать немедленную помощь пострадавшим. Мы предоставим семьям погибших 400 тысяч рупий, а раненым окажут бесплатное лечение», - сказал он.

По последней информации, погибли 11 человек, пострадали около 60. Некоторые люди могли остаться взаперти как на самом заводе, так и в постройках вокруг него. Спасатели провели аэрофотосъемку завода, чтобы оценить обстановку.

Газовый баллон взорвался в квартире жилого дома в Севастополе. Эвакуировали восемь человек.

Индия Взрывы
06 февраля 2024, 13:07
Россию и изменение климата обвинили в забастовках фермеров в Европе
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию и изменение климата в проблемах, с которыми столкнулись бастующие европейские фермеры. Об этом сообщило РИА «Новости».

Акции протеста фермеров участились в странах ЕС в последнее время. Демонстранты требуют поменять аграрную политику, снять экологические ограничения и остановить бесконтрольный импорт дешевой продукции. Профсоюзные объединения заявили, что работа фермеров в ЕС почти не приносит прибыли из-за политики ЕК.

«Фермеры первыми ощущают на себе последствия изменения климата. Засухи и наводнения губят урожаи и домашний скот», - заявила фон дер Ляйен.

Она добавила, что фермеры ощущают последствия украинского конфликта. Речь идет об инфляции, росте стоимости энергии и удобрений.

Недавно акции фермеров за свободную торговлю прошли во Франции, Германии, Румынии, Польше и других странах. Причиной забастовок в ФРГ стало сокращение субсидий немецкого правительства, сообщили «Известия».

Европа Россия Забастовки Климат Фермеры
06 февраля 2024, 12:46
Пять человек пострадали во время перестрелки у суда в Стамбуле
Unsplash
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Пять человек, в числе которых трое полицейских, получили ранения в результате нападения на здание суда в Стамбуле. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая на своей странице в социальной сети X.

Перестрелку у суда устроили мужчина и женщина. Они пытались напасть на пункт охраны на входе в здание. Злоумышленников ликвидировали.

«Ранения получили пять человек, в том числе трое полицейских», - написал Ерликая.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, передавал телеканал NTV. Выстрелы вызвали панику среди людей перед зданием суда Чаглаяна. На место происшествия выехали полицейские, входы и выходы в здание закрыли.

Ранее в столице Турции напали на католическую церковь. Вооруженные мужчины в балаклавах открыли огонь по находившимся в храме прихожанам.

Погиб минимум один человек. Суд Стамбула арестовал 25 задержанных за стрельбу в костеле, среди них один россиянин.

Турция Суд Стрельба Стамбул
06 февраля 2024, 12:42
Зловещий сигнал из загробного мира. Медведев прокомментировал «беседу» Байдена с покойником
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Президент США Джо Байден получил «зловещий сигнал из загробного мира». Таким образом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал недавнюю «беседу» американского лидера с покойным президентом Франции Франсуа Миттераном.

Политик напомнил о пропаже министра обороны США Ллойда Остина, которую Байден вряд ли бы заметил, если бы общественность не встрепенулась.

«И пошли пересуды. Главный чемоданчик с кодами от „минитменов“ и „томагавков“ - он где был? В операционной с министром или сам по себе где-то путешествовал», - написал Медведев.

По его словам, миру стало страшно из-за неизвестности с судьбой чемоданчика, ведь он мог оказаться в руках русских, которые «перепрошили там все и подготовили к самоликвидации ядерный потенциал США». Ответ на вопрос о том, что было с чемоданчиком, появился 6 февраля.

«Так вот в чем дело! Байденом был получен зловещий сигнал из загробного мира. Главный владелец кодов, оказывается, прямо общается с покойным президентом Франции Миттераном, (который, кстати, тоже был держателем чемоданчика)», - заявил Медведев.

Байден на встрече с избирателями в Лас-Вегасе рассказал историю о встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном во время саммита G7 в Великобритании. Но в этот момент глава США перепутал президентов и заявил, что общался с Миттераном, который умер еще в 1996 году.

США Дмитрий Медведев Франция Джо Байден

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