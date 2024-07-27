Олимпийский флаг на открытии Олимпиады в Париже повесили в перевернутом виде

Комментаторы в интернете отметили, что подобные ошибки недопустимы на мероприятиях такого уровня. Организаторы сразу заметили ошибку и исправили ее. Однако инцидент с флагом успели запечатлеть болельщики и журналисты, он стал самым обсуждаемым в Сети.

Олимпийские игры в Париже начались с неожиданной отмены пресс-конференции. Организаторы приняли это решение за 20 минут до начала мероприятия и не объяснили причин.