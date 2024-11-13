13 ноября 2024, 08:28

Ольга Чемоданова вышла из президентской гонки в Белоруссии

РИА «Новости»
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Кандидат на пост главы Белоруссии Ольга Чемоданова вышла из президентской гонки. Об этом сообщил «Первый информационный».

Чемоданова занимает должность начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского городского исполнительного комитета. В своем обращении она отметила, что достигла поставленной цели, вступив в избирательную кампанию и зарегистрировав свою инициативную группу.

«Мы увидели, насколько четко выстроена наша политическая система, что любой гражданин, в первую очередь патриот, может участвовать в выборах самого высокого уровня, выборах президента страны», - сказала она.

Ранее отказался участвовать в выборах председатель Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз офицеров» Сергей Бобриков.

В конце января 2025 года в Белоруссии состоятся президентские выборы. Один из кандидатов - действующий глава республики Александр Лукашенко.

Белоруссия Выборы в Белоруссии Выборы
13 ноября 2024, 05:10
Стали известно, какую должность займет Илон Маск при Трампе
Global Look Press
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Миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами будут возглавлять новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Об этом сказано в заявлении победившего на выборах президента США Дональда Трампа, которое процитировало РИА «Новости».

«Я рад объявить, что великий Илон Маск, работая вместе с американским патриотом Вивеком Рамасвами, возглавит [DOGE]», - сказано в сообщении.

Трамп отметил, что они займутся «демонтажем правительственной бюрократии», сократят «избыточные правила», разберутся в расходах и поменяют структуру федеральных агентств.

Ранее стало известно, что Трамп выдвинул конгрессмена от штата Флорида Майка Уолца на пост советника по нацбезопасности. По словам политика, он будет «ярым сторонником стремления к миру через силу».

США Дональд Трамп Илон Маск Выборы президента США Выборы
13 ноября 2024, 04:03
Автор книги о жизни в космосе получил Букеровскую премию
Pixabay
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Букеровскую премию в 2024 году получила британская писательница Саманта Харви за роман «На орбите». Об этом организаторы премии сообщили на официальном сайте.

Букеровская премия считается одной из самых престижных в литературном мире. Получивший премию роман повествует об одном дне из жизни шести астронавтов и космонавтов на борту Международной космической станции.

Организаторы отметили произведение за «красоту и амбициозность». Букеровскую премию впервые получила книга, действие которой происходит в космосе.

В мае Букеровскую премию вручили немецкой писательнице Дженни Эрпенбек за свой роман «Кайрос». Она получила награду в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (примерно 5,7 миллиона рублей).

Книги Награды Космонавты Космос
13 ноября 2024, 03:57
Трамп назвал имя нового главы ЦРУ
Global Look Press
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Избранный президент США Дональд Трамп назначил бывшего главу национальной разведки страны Джона Рэтклиффа директором ЦРУ. Ранее его обвиняли в предоставлении информации, которую республиканец якобы использовал против нынешнего главы государства Джо Байдена, сообщило агентство Reuters.

Рэтклифф - соратник Дональда Трампа, он занимал должность главы нацразведки в конце первого президентского срока политика.

«Будучи директором национальной разведки, Рэтклифф был обвинен демократами и бывшими сотрудниками разведки в рассекречивании разведданных для использования Трампом <…> для нападок на политических оппонентов, включая Джо Байдена, тогдашнего соперника <…> на президентских выборах», - отметили журналисты.

Определился Трамп и с кандидатурой на должность советника по национальной безопасности. Это место может занять конгрессмен Майкл Уолтц.

Разведка Дональд Трамп Чиновники Выборы президента США
12 ноября 2024, 21:54
«Будут стоять в очереди перед Москвой». Вучич спрогнозировал газовый кризис в Европе
РИА «Новости»
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Через несколько лет покупателям сжиженного газа у США придется договариваться с российской стороной о возобновлении поставок. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на климатической конференции ООН в Баку.

Политик считает, что через несколько лет Штаты могут прекратить экспорт газа по причине высокого внутреннего потребления.

«Так что же мы будем делать тогда? Будем все стоять в очереди, и все те, кто запретил российский газ, будут стоять в очереди перед Москвой, чтобы попросить: „Дайте нам газ обратно, чтобы мы могли пережить зиму“», - сказал Вучич.

Глава Сербии также отметил повышение цен на газ после победы Дональда Трампа на выборах президента США на фоне удешевления нефти.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что инициированные Баку проекты изменили энергетическую карту Евразии. Также это привело к созданию плодотворных форматов международного сотрудничества.

США Газ Россия Александр Вучич

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