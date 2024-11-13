Ольга Чемоданова вышла из президентской гонки в Белоруссии

Чемоданова занимает должность начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского городского исполнительного комитета. В своем обращении она отметила, что достигла поставленной цели, вступив в избирательную кампанию и зарегистрировав свою инициативную группу.

«Мы увидели, насколько четко выстроена наша политическая система, что любой гражданин, в первую очередь патриот, может участвовать в выборах самого высокого уровня, выборах президента страны», - сказала она.

Ранее отказался участвовать в выборах председатель Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз офицеров» Сергей Бобриков.

В конце января 2025 года в Белоруссии состоятся президентские выборы. Один из кандидатов - действующий глава республики Александр Лукашенко.