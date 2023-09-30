Олаф Шольц договорился о новой встрече с лидерами пяти среднеазиатских стран
Канцлер Германии Олаф Шольц договорился о новой встрече с лидерами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Об этом он написал в социальной сети X.
Канцлер ФРГ заявил, что визит глав пяти стран Центральной Азии в Берлин стал «особенным событием».
«Мы договорились, что встретимся еще раз в этом формате», - добавил политик.
Согласно совместному заявлению, принятому по итогам переговоров, следующая встреча может пройти в Центральной Азии в 2024 году.
Ранее Олаф Шольц сообщил о планах использвовать Казахстан для снижения зависимости от поставок российских энергоресурсов. По словам канцлера, расширение маршрутов доставки сырой нефти из Казахстана поможет отказаться от российской нефти.
В сентябре Олаф Шольц заявил, что экономические проблемы Германии связаны с ослаблением глобального спроса и падением экспорта. Кроме того, давление на экономическую сферу ФРГ оказала высокая инфляция и рост цен на энергоносители.