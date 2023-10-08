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«Бои действительно интенсивные, в Израиль вторглись около одной тысячи боевиков. Большинство из них были убиты или ушли назад в Газу, но, как я сказал, интенсивные бои продолжаются», - сказал американский политик.

Столкновения между Палестиной и Израилем начались 7 октября после того, как боевая группировка ХАМАС выпустила по израильским городам тысячи ракет. Как подчеркивал Блинкен, эта организация «не приносит ничего, кроме смерти и разрушений» израильтянам и палестинцам.

По меньшей мере 700 человек погибли и более 2,2 тысячи получили ранения в Израиле. В секторе Газа 370 человек были убиты и еще 2200 пострадали. Израиль официально объявил войну Палестине.

Ранее президент США Джо Байден распорядился оказать дополнительную помощь Израилю в связи с атакой палестинского движения ХАМАС. Не исключено, что несколько американцев погибли и были похищены во время нападения на Израиль.