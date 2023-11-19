Раненых палестинцев 19 ноября доставят в Египет, а затем перевезут в Турцию, где им окажут полноценную медицинскую помощь. МИД Турции 18 ноября заявил, что страна уже начала организовывать перевозку группы палестинцев, нуждающихся в лечении.

Ранее руководство Египта разрешило двум турецким кораблям зайти в порт для подготовки медцентров для раненых жителей Газы. Турция создаст в аэропорту Эль-Ариша 20 полевых госпиталей, в которых палестинцы смогут получить медицинскую помощь.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль и ХАМАС провести переговоры и урегулировать конфликт в палестинском анклаве. Он предложил организовать мирную конференцию с участием всех стран региона. По его мнению, это мероприятие сможет стать площадкой для диалога между израильским руководством и палестинским движением.