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По данным издания, несколько горожан находились в тяжелом состоянии. Атакующие выпустили по территории страны более тысячи снарядов всего за несколько часов, отметили журналисты.

Ранее со стороны сектора Газа начали массированный обстрел Израиля. Атака стала одной из крупнейших за последнее время.

В ответ на ракетные обстрелы израильская армия стала наносить удары по палестинскому анклаву.

Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что правящее в секторе Газа движение ХАМАС объявило Израилю войну. Он добавил, что войска продолжили атаковать анклав и смогут победить.

Ранее «360» опубликовал видеозаписи с последствиями ЧП. В разных населенных пунктах прозвучали сирены, жители городов сообщают о стрельбе на улицах и звуках ракетных ударов.