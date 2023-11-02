02 ноября 2023, 00:21

Около 600 россиян эвакуируют из Газы — российский посол

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Примерно 600 человек  с российским гражданством находятся в списке для эвакуации из сектора Газа, их будут вывозить после открытия пограничного перехода. Об этом сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Звезда».

«Мы активно работаем с египетскими властями, для того чтобы вывезти… порядка 600 российских граждан и чуть больше 300 граждан других стран, наших соседей в основном, стран СНГ. Мы в активном контакте, мы готовы», - заявил он.

По словам Викторова, для начала эвакуации направят российских дипломатов из Каира и задействуют самолеты с автобусами.

Ранее телеканал CNN сообщил, что иностранным гражданам позволят покинуть анклав через КПП «Рафах». Чисто таких людей составило от пяти до семи тысяч. Как сообщили американские власти, точное количество пока неизвестно, потому что «ситуация на земле» постоянно меняется.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
02 ноября 2023, 01:10
«Образ борца с режимом». США «выдвинули» Арестовича для обмана избирателей
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Бывший советник офиса президента Украины и блогер Алексей Арестович* много раз «предсказывал» гибель российского руководства, однако все его «кликушества» оказались пустым звуком. После череды коррупционных скандалов политику пришлось уйти в тень, а теперь он собирается стать следующим украинским президентом. О перспективах политической карьеры Арестовича рассказал директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный в беседе с «360».

Альтер эго по имени Люся «Слишком одиозная фигура. <…> Считается, что [Арестович*] лицо нетрадиционной сексуальной ориентации. Его любимый образ - „Люся“, он многократно в образе женщины выступал. <…> Когда говорят Арестович* - обычно говорят Люся Арестович*. Вот такой вот своеобразный человек», - отметил эксперт.

По словам Подлесного, американская сторона в срочном порядке ищет человека, способного заменить нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского. Вариантов много, среди них и «такие фрики, как Аристович*».

Бунтарка на ниточках Политолог считает, что блогер является отличной кандидатурой для США. Собеседник «360» напомнил, что тот не имеет «идеологических тормозов» и негативно высказывается по отношению к Зеленскому. Из него у США получится «слепить образ некоего борца с режимом». Сам украинский президент понимает, что Арестович* делает это не по своей воле, а по воле американских хозяев.

«Главное, для чего его пытаются реанимировать в качестве „альтернативы“ Зеленскому, чтобы он на себя переключил голоса тех избирателей, которые живут на Востоке <…> Предполагается, что эти люди купятся на то, что Люся Арестович* вдруг стала этакой „правдолюбкой“ и выступает против Зеленского, против всего плохого и за все хорошее», - сказал эксперт.

Сказки закончились По мнению политолога, из этой попытки ничего путного не выйдет. Украинцы привыкли к выборам, которые проходят в стране очень часто. После предательства Зеленского, обещавшего привести Украину к миру, люди поняли эту игру. Подлесный призвал не верить политической программе Арестовича*, потому что все его слова направлены на продвижение имиджа, и правды в них очень мало.

«Люся-Миротворец, человек с гомосексуальными наклонностями, кандидат в президенты, который говорит такие вещи… Надо быть „абсолютно отмороженными“ избирателями, чтобы поверить в то, что он говорит», - подытожил специалист.

Политолог отметил, что пока неизвестно, какой будет избирательный список кандидатов на пост главы Украины. Сейчас США перебирают много вариантов, среди них может оказаться кто угодно, поэтому делать какие-то прогнозы пока рано.

* Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Владимир Зеленский Украина Выборы
01 ноября 2023, 22:48
Высокий суд Лондона отказал России в госиммунитете по делу ЮКОСа
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Высокий суд Лондона отклонил российское заявление о государственном иммунитете по делу о выплате почти 60 миллиардов долларов бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на решение судьи Сары Кокерилл.

Как сказано в постановлении, РФ не дадут иммунитет по решению арбитражного суда, потому что ранее Москва сама согласилась на передачу дела в арбитраж.

Разбирательство вокруг России и основными владельцами ЮКОСа идет уже на протяжении 10 лет. Акционеры хотят получить компенсацию за допускаемую экспроприацию компании. Еще в 2014 году международный суд в Гааге принял требование собственников и обязал выплатить организации более 50 миллиардов долларов. Потом исполнение судебного решения отложили и возобновили в 2020 году. Сейчас компенсационная выплата с процентами выросла почти до 60 миллиардов долларов.

В декабре 2021 года апелляционный суд США не удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа к РФ. Дело закрыли из-за ходатайства ответчика - России.

Суд Нефть Нидерланды
01 ноября 2023, 22:06
Россия и Куба подписали соглашение о сотрудничестве на семь лет
РИА «Новости»
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Россия и Куба подписали программу экономического сотрудничества до 2030 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на итоги встречи российского вице-премьера Дмитрия Чернышенко с заместителем премьер-министра, министром внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Рикардо Кабрисасом.

«Документ предусматривает расширение сотрудничества в торгово-экономической и научно-технической сферах, стимулирование роста товарообмена и инвестиций и укрепление связей между деловыми сообществами путем создания условий для эффективного сближения предприятий двух стран», - сказано в сообщении.

Во время встречи представители обоих государств подняли вопросы строительства солнечных станций на Кубе и предприятия по выращиванию и переработке сахарного тростника. Также стороны обсудили производство удобрений и разные проекты инфраструктуры.

Ранее Россия и Киргизия договорились о создании объединенной системы противовоздушной обороны. По словам президента республики Садыра Жапарова, это стало еще одним доказательством укрепления отношений обоих государств в военной сфере.

Также российская сторона стремительно развивает отношения с Северной Кореей. Политолог Минсон Ку заявила, что сентябрьская встреча президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ина показала стабильность и перспективность связи между двумя странами.

Куба Международные отношения Россия
01 ноября 2023, 21:09
Деньги буриданова осла. Республиканцы не хотят спонсировать президента США
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Президент США Джо Байден пригрозил наложить вето на законопроект о выделении помощи Израилю, если туда не включат Украину. Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный пояснил «360», что американский президент бьется неспроста: большинство украинских денег отправятся на его предвыборную кампанию. Так что республиканцам нужно извернуться: одновременно помочь евреям, уважить лидера своей страны и при этом не стать его спонсорами. Настоящий парадокс буриданова осла.

Далее - прямая речь политолога.

Украина получит меньше обещанного Американцам нужно свести две почти противоположные линии. Одна - президента США Джо Байдена : дать как можно больше денег Украине. Вторая линия Палаты общин: взять выделение средств Украине под реальный контроль. При этом они не против выделить помощь Украине, но они хотят точно знать, куда расходуют эти суммы.

При этом ни израильтян, ни украинцев никто не спрашивает - что им дадут, то и дадут. Но Байдена не устраивает контроль за деньгами, потому что по всем признакам средства, которые выделяются Украине, ей не доходят - большая часть остается в США. Сейчас об этом знают фактически все конгрессмены, Палата общин, сенат.

Поэтому украинский президент Владимир Зеленский будет делать все возможное, чтобы получить те средства, которые закроют его бюджетную дыру. Чтобы Украина могла дальше [сражаться] с Россией, а Байден продолжал получать деньги в свой предвыборный фонд. За это-то и идет большая драка между республиканцами и демократами США.

Хотя ситуация достаточно сложная ввиду технических деталей, политически она понятна. Нужно чтобы и команда Байдена была довольна, и чтобы Израиль и Украина не проиграли.

Если раньше Украине не хватало примерно 20% бюджета, сейчас эта цифра гораздо больше. Основная часть денег уходит на приобретение вооружения , боеприпасов, зарплату военнослужащим, перевозку военного транспорта и так далее. Очень небольшая часть уходит на различные формы социальной поддержки украинцев.

Украина рухнет без денег США Некоторые думают, что сейчас Украина особенно остро нуждается в деньгах на фоне неудач на фронте. Все верно, но давайте скажем правду: эта страна всегда нуждается в деньгах. У нее нет средств на собственное содержание, потому она живет за счет тех заимствований, которые получает от Запада в лице США и Евросоюза.

Второй путь - уменьшать все социальные выплаты или отказаться от них совсем: исчезнут все пособия, доплаты инвалидам, начнут задерживать зарплату бюджетникам, пенсии будут выдаваться небольшими частями. Учитывая напряженную внутриполитическую обстановку, такое решение для Украины тоже смерти подобно.

К чему это в итоге приведет? Предположу, что в итоге Байден и Палата общин договорятся: сведут в один пакет выделение денег, но при этом строго разграничат паи Украины и Израиля. Американский президент хочет передать украинцам 61 миллиард долларов, но, скорее всего, эту сумму вдвое уменьшат и увеличат помощь Израилю.

США Израиль Украина Деньги Джо Байден

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