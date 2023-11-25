Около 500 россиян заметили на КПП «Рафах» в Газе

«Перехода границы ожидают еще около 500 россиян, там много людей», - сказал он.

Салха отметил, что его путь из дома до КПП «Рафах» занял порядка трех суток. По словам врача, он видел множество трупов мирных жителей на выходе к гуманитарному коридору.

«Я работал в больнице „Назер“. Несмотря на отсутствие в ней военных, рядом с нами постоянно падали снаряды. Ситуация очень тяжелая, много убитых. Нас часто бомбили», - добавил он.

В пятницу, 24 ноября, в аэропорт прибыл очередной спецборт МЧС из Каира, который вывез на Родину 103 россиянина из палестинского анклава, среди них 47 детей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что сектор Газа покинули порядка половины находившихся там граждан страны.