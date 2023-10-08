Около 500 человек погибли при землетрясении в Афганистане

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Ранее Минобороны страны заявляло, что жертв около 100, а пострадавших - свыше 500. В отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов приводились неподтвержденные данные о более чем 300 погибших. По предварительным оценкам, оказались разрушены 465 домов и повреждены еще 135.

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в 40 километрах к западу от Герата (город с населением 272 тысячи человек), на северо-западе Афганистана. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг находился на глубине 10 километров. Подземные толчки ощутили и жители соседних провинций Фарах и Бадгис. За первым землетрясением последовало еще несколько толчков в 27 километрах к северо-западу от Герата. Очаг залегал уже на глубине 35 километров.

UPD : агентство Associated Press сообщило об увеличении количества жертв до двух тысяч.