Около 50 беженцев прибыли в Финляндию через российскую границу за сутки

«С 00:00 до 21:00 14 ноября прибыло 50 просителей убежища», - указали в сообщении.

В основном в Финляндию прибыли беженцы из Сирии, Сомали и Ирака. Но также были и другие иностранцы. В понедельник, 13 ноября, в страну приехали 39 человек. А с начала августа их число дошло до 110.

Финские власти сообщили о намерении закрыть пункты пропуска на границе с Россией. Глава МВД Мари Рантанен отметила, что на минувшей неделе в страну прибыл 71 человек. Все они - беженцы из третьих стран. По ее словам, люди просят убежища.

Власти страны уже запретили россиянам въезжать в Финляндию на велосипедах. Причиной такой меры также стал наплыв иностранных беженцев.