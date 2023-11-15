15 ноября 2023, 11:48

Около 50 беженцев прибыли в Финляндию через российскую границу за сутки

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За сутки в Финляндию через Россию прибыли 50 беженцев из разных стран. Такое количество стало рекордным за год. Об этом сообщила пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии в социальной сети X (бывший Twitter).

«С 00:00 до 21:00 14 ноября прибыло 50 просителей убежища», - указали в сообщении.

В основном в Финляндию прибыли беженцы из Сирии, Сомали и Ирака. Но также были и другие иностранцы. В понедельник, 13 ноября, в страну приехали 39 человек. А с начала августа их число дошло до 110.

Финские власти сообщили о намерении закрыть пункты пропуска на границе с Россией. Глава МВД Мари Рантанен отметила, что на минувшей неделе в страну прибыл 71 человек. Все они - беженцы из третьих стран. По ее словам, люди просят убежища.

Власти страны уже запретили россиянам въезжать в Финляндию на велосипедах. Причиной такой меры также стал наплыв иностранных беженцев.

Финляндия Россия
15 ноября 2023, 11:05
Зеленского попросили ввести санкции против мешающих украинским перевозчикам поляков
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Президента Украины Владимира Зеленского попросили ввести санкции против граждан Польши, блокирующих КПП на границе двух стран и мешающих украинским перевозчикам. Петицию с таким призывом опубликовали на сайте Зеленского.

Авторы обращения попросили президента Украины незамедлительно инициировать вопрос о принятии санкций на заседании Совета национальной безопасности и обороны. В петиции перечислили имена поляков, которые, по словам составителей документа, блокируют пункты пропуска. Авторы указали, что получили эту информацию от украинских водителей, попавших в пробку на границе.

В петиции подчеркнули, что своими действиями бастующие сделали невозможным возвращение на Украину тысяч украинских граждан. В документе Зеленского также призвали ввести санкции против компаний, в которых перечисленные граждане Польши являются руководителями или конечными бенефициарами.

Петиция пока собрала две тысячи голосов. Чтобы Зеленский рассмотрел предложение, его должны поддержать 25 тысяч граждан. До завершения сбора подписей осталось три месяца.

В начале ноября польские перевозчики заблокировали три КПП на границе с Украиной. Они потребовали отменить льготы ЕС для украинских перевозчиков и защитить внутренний рынок от недобросовестной конкуренции.

Глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин назвал эту ситуацию катастрофической. По его словам, из-за забастовки польских водителей украинская экономика оказалась под ударом.

Грузовики Украина Польша
15 ноября 2023, 09:58
Эвакуированных из сектора Газа 40 россиян доставят в Москву 16 ноября
РИА «Новости»
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Эвакуированных из Газы 40 россиян доставят в Москву в четверг, 16 ноября. Об этом рассказал РИА «Новости» помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

Он уточнил, что в расположение отечественных медиков из сектора Газа прибыли 40 россиян. Среди них - 16 детей и беременная женщина. Специалисты осмотрели всех соотечественников.

«Все 40 человек допущены к перелету в Москву. Состояние их оценивается как удовлетворительное», - подчеркнул он.

Кузнецов добавил, что их должны доставить в Москву 16 ноября.

Накануне из Египта вылетел самолет МЧС со второй группой эвакуированных из Газы россиян. На борту находились 98 человек. Перед отправкой они прошли все необходимые процедуры в оперативном штабе российских спасателей в Каире.

В ночь на понедельник, 13 ноября, из анклава эвакуировали первую группу россиян. Их направили расположение оперштаба в Каире. Вечером того же дня борт МЧС доставил 70 россиян в аэропорт Домодедово.

Израиль Россия Конфликт Израиля и Палестины
15 ноября 2023, 09:48
Байден одобрит правительственный бюджет без затрат на Израиль и Украину
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Палата представителей поддержала план временного финансирования правительства без затрат на помощь Украине и Израилю. Если сенат последует его примеру, а конгресс одобрит законопроект, президент США Джо Байден согласится его подписать. Представитель Белого дома сообщил об этом телеканалу CNN.

«Если он будет принят сенатом, президент подпишет эту постоянную резолюцию, которая сохранит текущий уровень финансирования и не будет содержать вредных политических факторов», - сказал он.

Собеседник канала объяснил, что хотя помощь Украине и Израилю не включили в документ, законодатели должны утвердить правительственный бюджет. Нужно решить неотложные вопросы национальной безопасности и обеспечить закрытие внутренних потребностей, включая гуманитарную помощь, безопасность границ, программу питания женщин, детей и младенцев (WIC) и другие важные приоритеты.

Чиновник призвал республиканцев прекратить споры об ассигнованиях и не продвигать свои идеи, нарушающие заключенное ранее двухпартийное соглашение. Представитель президентской администрации заявил, что нужно начать работать с демократами над законопроектами о финансировании на весь год.

Члены палаты представителей проголосовали за продолжение финансирования работы федерального правительства в части военного строительства, обеспечения ветеранов, жилищной сферы, транспорта и энергетики до 19 января 2024 года, остальных направлений - до 2 февраля. Спикер Майк Джонсон внес его, чтобы не допустить приостановку работы кабмина.

США Израиль Законы Конгресс США Украина Джо Байден
15 ноября 2023, 09:46
Украина получила обещания дальнейшей поддержки по итогам визита делегации в США
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Соединенные Штаты пообещали Украине дальнейшую поддержку. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак по итогам визита делегации страны в США 13–14 ноября.

«Возвращаемся со стойким ощущением, что США <…> остаются с нами и верят в нашу победу, <…> уверенно настроены продолжать поддержку», - процитировало его украинское издание «Укринформ».

Ермак также назвал Соединенные Штаты «другом Украины». Он отметил, что в ходе визита обсуждалось продолжение не только военной, но и прямой бюджетной поддержки страны, а также антироссийские санкции. Андрей Ермак рассказал, что на встречах с конгрессменами представил план действий Украины до конца этого года и в следующем году.

Делегацию Украины в Соединенных Штатах формально возглавляла первая вице-премьер Юлия Свириденко, но де-факто главную роль играл Ермак. Он провел ряд встреч, в том числе с госсекретарем США Энтони Блинкеном и помощником американского президента по нацбезопасности Джейком Салливаном.

США Украина

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