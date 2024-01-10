Около 300 человек вышли на протесты в Варшаве после задержания экс-главы МВД

Многие протестовали с флагами Польши. Участники митинга признались, что не ожидали задержания чиновников , которое произошло накануне вечером в президентском дворце. Бывшего главу МИД и его заместителя обвинили в превышении полномочий.

Обоих приговорили к реальному сроку за это преступление еще восемь лет назад, однако до вступления решения в законную силу они успели стать депутатами и представителями правящей партии. Президент Анджей Дуда помиловал Каминьского и Вонсика. Его действия оспорили, поскольку закон не позволял помиловать людей, приговор которым не вступил в силу, но на тот момент у власти были однопартийцы освобожденных политиков, так что делу не дали хода. Но недавно суд вынес не подлежащее обжалованию решение о том, что Каминьский и Вонсик не могут быть депутатами, а также пять лет не имеют права занимать госдолжности.

Польские СМИ призывали также предъявить Мариушу Каминьскому объявление в госизмене за отправку оружия на Украину.