10 января 2024, 10:46

Около 300 человек вышли на протесты в Варшаве после задержания экс-главы МВД

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На демонстрацию у президентского дворца в Варшаве после задержания экс-главы МВД Польши Мариуша Каминьского и его зама Мачея Вонсика вышли около 300 человек. Об этом сообщила радиостанция RFM.

Многие протестовали с флагами Польши. Участники митинга признались, что не ожидали задержания чиновников , которое произошло накануне вечером в президентском дворце. Бывшего главу МИД и его заместителя обвинили в превышении полномочий.

Обоих приговорили к реальному сроку за это преступление еще восемь лет назад, однако до вступления решения в законную силу они успели стать депутатами и представителями правящей партии. Президент Анджей Дуда помиловал Каминьского и Вонсика. Его действия оспорили, поскольку закон не позволял помиловать людей, приговор которым не вступил в силу, но на тот момент у власти были однопартийцы освобожденных политиков, так что делу не дали хода. Но недавно суд вынес не подлежащее обжалованию решение о том, что Каминьский и Вонсик не могут быть депутатами, а также пять лет не имеют права занимать госдолжности.

Польские СМИ призывали также предъявить Мариушу Каминьскому объявление в госизмене за отправку оружия на Украину.

Задержания Протесты Депутаты Польша
10 января 2024, 10:22
Бастующие машинисты нарушили движение поездов в Германии
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В Германии в ночь на 10 января началась массовая забастовка членов профсоюза машинистов GDL. Движение поездов в стране оказалось «сильно ограничено», предупредил главный немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn в соцсети Х.

Профсоюз требует повышения зарплаты и выплаты премий, компенсирующих инфляцию, а Deutsche Bahn готова выплатить единоразовую премию и повысить зарплату машинистов лишь временно и на 11%. Периодические забастовки железнодорожников проходят уже с ноября.

Пару дней назад дороги в Германии перекрыли тракторы с протестующими фермерами.

Аграрии в разных немецких городах выступили за увеличение зарплат, снижение налогов и против отмены льгот.

Протесты проходили под контролем правоохранительных органов.

В стране отменяют поезда, перекрываются дороги. Жителям предложили по возможности не ездить по железной дороге до окончания протестов. По данным профсоюза, оно намечено на 20:00 по московскому времени 12 января.

Германия Работа Зарплаты Забастовки
10 января 2024, 10:01
Илон Маск пожаловался на размещение мигрантов в школах и домах американцев
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США размещают мигрантов в отелях и школах, а скоро начнут селить их и в домах американцев. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X (бывший Twitter).

Он прокомментировал сообщение властей штата Бостон с просьбой к жителям страны о о размещении семей мигрантов в своих домах.

«У них кончились номера в отелях, они выгоняют детей из школ для незаконного размещения, а теперь им нужны и ваши дома», - указал Маск.

По его словам, когда в стране закончатся школы, в которых можно разместить иностранцев, руководство США «придет за домами» американских граждан.

Ранее СМИ сообщили о рекордном потоке нелегальных мигрантов в США. В декабре 2023 года порядка 302 тысяч человек незаконно пересекли границу страны. По информации Fox News , число нелегалов из Мексики за последний квартал увеличилось до 785 тысяч человек. Эти показатели стали историческим рекордом, указали в издании.

Миграционный кризис стал для США большой проблемой, которая оказалась одной из причин раскола в конгрессе. Наплыв мигрантов также спровоцировало увеличение налогов в приграничных городах.

США Школы Мигранты Илон Маск
10 января 2024, 09:39
США и Британия сбили 18 дронов и три ракеты хуситов над Красным морем
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ВМС Соединенных Штатов и Великобритании сбили выпущенные хуситами 18 беспилотников и три ракеты над южной частью Красного моря. Об этом сообщило Центральное командование американских вооруженных сил в соцсети Х.

«Поддерживаемые Ираном хуситы предприняли комплексную атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия иранской разработки, противокорабельных крылатых ракет и противокорабельной баллистической ракеты», - говорится в заявлении.

Их сбили американские авианосцы USS Dwight D. Eisenhower, USS Gravely, USS Laboon, USS Mason и британские HMS Diamond. Беспилотники и ракеты запустили с территории Йемена к международным морским путям, по которым проходили транзитом десятки торговых судов. Предварительно, люди не пострадали, корабли не получили повреждений.

Канал CNN , ссылаясь на представителей Пентагона, информировал о 24 сбитых ракетах и беспилотниках.

США Великобритания Ракеты Беспилотники
10 января 2024, 08:36
Турция и ООН разработают меры по доставке продовольствия
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Власти Турции вместе с ООН продумывают решения ситуации с доставкой продовольствия нуждающимся странам. Республика находится на постоянном контакте с Россией. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в Анкаре, непосредственно принимающий участие в переговорном процессе.

Он подчеркнул, что ООН в координации с Турцией готовит ряд предложений по решению вопроса с поставками продовольствия в нуждающиеся страны. Периодически стороны ведут переговоры.

«Время от времени ведутся переговоры, согласования на техническом уровне. Мы находимся в контакте с российской стороной», - уточнил собеседник агентства.

При этом возобновление зерновой сделки при продолжении боевых действий представляется сложным. Однако Турция продолжает делать все для достижения целей, подчеркнул источник.

В декабре глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что Россия не заинтересована в продлении черноморской продовольственной инициативы. По его словам, экспорт зерна с учетом приостановления действия сделки не упал, а наоборот вырос.

Турция Россия ООН зерновая сделка

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