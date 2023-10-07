Около 300 боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля с начала обострения

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«От 200 до 300 боевиков ХАМАС проникли в Израиль в субботу утром, причем десятки все еще скрываются на израильской территории», - сообщило издание.

Рано утром в субботу палестинское движение ХАМАС атаковало территорию Израиля ракетами из сектора Газа. Боевики выпустили более двух тысяч ракет. Армия Израиля начала наносить ответные удары по территории сектора Газа. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации и мобилизовали резервистов.

В качестве ответной меры Израиль прекратил подачу электроэнергии в сектор Газа. Армия обороны Израиля уничтожила сотни боевиков , которые пытались проникнуть за ограждения рядом с сектором Газа.

Позже ЦАХАС сообщил, что вернул контроль над большинством населенных пунктов на границе Газы.