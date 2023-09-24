Около 30 беженцев из Карабаха встретили в Армении
Эвакуированных жителей Нагорного Карабаха начали встречать в Армении. По предварительным данным, в первой группе около 30 беженцев. Об этом сообщило государственное агентство «Арменпресс».
Беженцев принимают в центре Международного комитета Красного Креста. Сейчас идет процесс их регистрации, после которой определится точное количество эвакуированных, и оцениваются их первоочередные потребности.
«Первая группа эвакуированных уже находится в Корнидзоре», - говорится в сообщении.
По данным издания, пребывание эвакуированных не ограничится только Сюникской областью. При необходимости проживание организуют и в других областях Армении.
Ранее сообщалось, что жители двух карабахских сел прибыли в армянский Корнидзор в сопровождении российских миротворцев. Людей из общины Егцахох Шушинского района эвакуировали во время недавних боевых действий. Жители изъявили желание переехать к родным в Армению.