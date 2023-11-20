Около 250 пациентов не смогли эвакуироваться из больницы «Аш-Шифа» в Газе

«В больнице „Аш-Шифа“ находятся около 250 человек, которые получили тяжелые ранения и не смогли покинуть больницу. Их судьба в настоящее время неизвестна», - указали на сайте телеканала.

В больницу не передают продовольствие и лекарства.

Всемирная организация здравоохранения приняла решение об эвакуации пациентов и персонала «Аш-Шифы» 19 ноября. Их должны были вывезти с территории медицинского учреждения в течение 24-72 часов.

Минимум 31 младенца уже эвакуировали из больницы. Как уточнил руководитель главного управления больниц Минздрава Газы Мухаммед Закут, речь идет именно о недоношенных детях. Куда их вывезли, он не сообщил. Власти Египта выразили готовность принять группу детей из «Аш-Шифы».