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«По предварительным оценкам, в секторе Газа находятся 200-250 пленных или больше. У „Бригад Аль-Кассам“ их около 200, остальные - у других формирований», - заявил представитель ХАМАС.

Обейда добавил, что в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 22 пленных.

Примерно 1,2 тысячи человек могут быть под завалами рухнувших зданий в секторе Газа, отметили в Минздраве Палестины. Около 500 из них могут быть несовершеннолетними. Такие цифры сложились исходя из обращений палестинцев о пропавших без вести под завалами.

Израиль начал подавать воду в ограниченном количестве в Газу. Об этом рассказал посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. Власти Израиля с начала эскалации конфликта приостановили подачу воды и электричества в сектор Газа.

В плену в секторе Газа находится около 250 человек. Об этом заявил представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Обейда.

РИА «Новости» сообщило, что обращение Обейды транслировали все арабские телеканалы.