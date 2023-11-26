Около 250 американских псов могут усыпить в Британии из-за запрета на породу

Хозяев собак обяжут их кастрировать, а находиться на улице животным можно будет исключительно в наморднике и на поводке. В настоящее время в питомниках живут около 250 собак, которым грозит усыпление.

Если благотворительные организации не смогут найти новых хозяев для животных, то их придется утилизировать. Общая стоимость усыпления и последующей кремации булли составит порядка 90 тысяч фунтов стерлингов из-за высокой стоимости медикаментов.

В сентябре премьер-министр Риши Сунак подписал указ о запрете содержания псов породы булли на территории страны из-за участившихся нападений на людей. Политик подчеркивал, что эта порода опасна для общества, а особенно - для детей.