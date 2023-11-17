17 ноября 2023, 16:10

Около 200 россиян пересекли пункт пропуска «Рафах» в пятницу

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Порядка 200 россиян 17 ноября пересекли пункт пропуска «Рафах». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Это самая большая группа наших соотечественников, эвакуированных из сектора Газа», - отметили в ведомстве.

Людей направляют в Каир, где работает оперативный штаб МЧС России. Спасатели, психологи и врачи оказывают необходимую помощь эвакуированным. Всего из палестинского анклава вывезли свыше 500 человек, в Россию уже прибыли 288.

Эвакуированные из Газы россияне рассказывали, что им приходилось жить в школах и больницах, не было электричества, негде было помыться. Россия поблагодарила Египет за помощь в эвакуации россиян из сектора Газа.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после того, как движение ХАМАС выпустило в сторону израильских регионов ракеты. Израиль начал наносить ответные удары, а затем объявил о переходе в «состояние войны». Ранее стало известно, что Израиль и ХАМАС договорились ввести трехдневное перемирие.

Россия Эвакуации Конфликт Израиля и Палестины
17 ноября 2023, 16:36
Фейк: компания Lego выпустила наборы конструкторов в поддержку Украины
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В украинских Telegram-каналах появилась информация, что компания Lego якобы назвала Крым и Мариуполь украинскими, создав в поддержку страны соответствующие наборы конструкторов. Исторические объекты украшает украинский флаг, а сам рекламный ролик снят на сине-желтом фоне. В ситуации разобрался «360».

Фейк Украинские Telegram-каналы и паблики начали распространять информацию о том, что компания Lego выпустила наборы с крымским Ласточкиным гнездом, мариупольской старой водонапорной башней, а также киевской Родиной-матерью. Поставив в один ряд с киевским монументом объекты культурного наследия, находящиеся в России, компания Lego, ушедшая из РФ в 2022 году, якобы выразила поддержку режиму Зеленского.

Правда На самом деле наборы из составляющих Lego были обещаны как призы, которые будут разыграны между всеми, кто «пожертвует на восстановление Украины не менее 24 долларов». Соответствующую акцию запустили в рамках инициативы украинского правительства United 24 - украинской государственной платформы для сбора средств по миру.

Для акции создали по пять наборов каждого из трех вариантов конструкторов, для чего привлекли Lego-энтузиастов. Придуман был и хештэг: Lego with Ukraine.

Однако компания Lego к инициативе не имеет отношения. Производитель конструкторов не спонсирует и не участвует в продвижении акции Lego with Ukraine. В сноске на сайте по поводу инициативы указано, что все модели были предоставлены на добровольной основе физическими лицами, не аффилированными компанией Lego.

United 24 изо всех сил ищет других Lego-креаторов, которые смогли бы воссоздать из деталей Lego «украинские» достопримечательности. При этом инициатива носит провокационный характер, так как собираются деньги на якобы восстановление объектов в Киеве и Киевской области, а в качестве объектов-аттракторов представили находящийся в России замок Ласточкино гнездо и старую водонапорную башню из Мариуполя.

На самом деле Lego не имеет отношения к созданию описанных объектов. Мариупольскую башню создал выходец из Мариуполя , который сейчас проживает в США. Два других набора создали энтузиасты из Польши и Украины.

Компания Lego не имеет прямого отношения к наборам с крымским «Ласточкиным гнездом», мариупольской водонапорной башней, а также киевской Родиной-матерью. Объекты были созданы в рамках украинской инициативы по сбору средств.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Крым Россия Украина
17 ноября 2023, 16:18
Иран предостерег США от крупномасштабного конфликта на Ближнем Востоке
РИА «Новости»
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Действия США и Израиля могут привести к расширению конфликта на Ближнем Востоке. Иран хочет избежать такого развития событий, заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью Financial Times.

По словам дипломата, если преступления против жителей сектора Газа не прекратятся, более широкий конфликт станет неизбежным.

«В ответ США мы сказали, что Иран не хочет распространения войны», - подчеркнул Абдоллахиян.

Он добавил, что за последние 40 лет Иран и Соединенные Штаты вели переговоры через американский отдел посольства Швейцарии в Тегеране. Абдоллахиян исключил возможность прямого диалога между США и Ираном.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее призвал мусульманские страны незамедлительно прервать торгово-экономическое сотрудничество с Израилем. Речь шла в том числе о прекращении поставок нефти и продовольствия.

Президент Ирана Эбрахим Раиси подчеркнул, что израильское руководство перешло все красные линии на Ближнем Востоке. Такое поведение может заставить поддерживающие Палестину страны принять ответные меры.

США Иран Конфликт Израиля и Палестины
17 ноября 2023, 16:13
Пентагон почти разорился из-за поставок оружия Украине — СМИ
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У Пентагона практически закончились деньги на оружие для Украины. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на иностранные чиновники.

По данным собеседников газеты, у Минобороны США есть примерно пять миллиардов долларов финансирования в рамках текущего бюджета на поставки оружия Украине. При этом предназначенный для восполнения запасов американской армии фонд сократился до 1,1 миллиарда долларов.

«Средства Пентагона близки к тому, чтобы закончиться», - констатировал источник.

Западные страны не в состоянии заменить объемы финансирования США. По данным газеты, европейские чиновники хотят, чтобы ВСУ продержались и не ослабли до президентских выборов в Соединенных Штатах, которые должны состояться в ноябре 2024 года. До этого момента российско-украинские переговоры вряд ли состоятся, уточнил источник.

Журналисты газеты также призвали Запад перестать верить в «магическую победу» ВСУ над Россией.

Президент США Джо Байден уже подписал закон о временном бюджете без расходов на Украину. Согласно документу, ВСУ не получат дополнительной помощи минимум до февраля 2024 года.

США Пентагон Оружие Украина Деньги
17 ноября 2023, 16:06
Человек собаке друг. Южная Корея запретит забивать четвероногих на мясо
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Правительство Южной Кореи и правящая партия «Гражданская сила» согласились продвинуть проект закона о запрете забоя собак и продажи их мяса. Об этом сообщило издание Yonhap.

«Мы будем продвигать принятие до конца года специального закона о прекращении употребления в пищу собак, чтобы как можно скорее решить вопрос с поеданием собак», - заявил председатель политического комитета «Гражданской силы» Ю Ый Дон.

Он подчеркнул, что после принятия закона фермам по выращиванию собак придется представить местным властям план по прекращению деятельности. На полное завершение работы фирмам дадут три года, за это время собак также исключат из определения домашнего скота.

Руководство Южной Кореи еще до вступления закона в силу запустит процесс проверки организаций, которые занимаются заготовкой и распространением собачьего мяса.

Блюда из собак - традиционная еда для жителей Корейского полуострова. Споры о потреблении в пищу собачьего мяса продолжаются в стране на протяжении 30 лет.

Еда Законы Собаки Южная Корея

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