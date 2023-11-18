Около 200 палестинцев погибли из-за обстрела школы в секторе Газа
Около 200 человек стали жертвами атаки израильских военных по территории школы «Аль-Фахура» в Джебалии, на севере палестинского анклава. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
На территории школы от ракетных ударов прятались жители сектора Газа. Учебное заведение «Аль-Фахура» находилось под контролем Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.
«В этой школе укрываются сотни людей», - отметил корреспондент телеканала.
Лагерь беженцев Джабалия является густонаселенным районом, и из-за обстрела его территории пострадали дети.
«Некоторые жители этого лагеря беженцев <…> нашли убежище в школе, управляемой ООН, но даже эти школы небезопасны», - указал корреспондент Al Jazeera.
По информации властей сектора Газа, с 7 октября в палестинском анклаве погибли 12 тысяч человек , в том числе пять тысяч детей. За это время пропали без вести более 3,5 тысячи палестинцев.
В секторе Газа прекратили работу 26 из 35 больниц. Госпитали столкнулись с обстрелами, а также с нехваткой воды, топлива, продуктов питания и медикаментов.