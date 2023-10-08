Около 20 тысяч жителей покинули свои дома в секторе Газа — ООН
Около 20 тысяч жителей сектора Газа вынужденно покинули свои дома из-за обстрелов Израиля. Об этом заявило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), сообщил ТАСС.
По данным организации, по состоянию на 18:00 по московскому времени 7 октября не менее 20 тысяч человек пытались получить убежище в 44 школах Ближневосточного агентства ООН.
Из-за ударов по анклаву погиб палестинский журналист, а также сотрудник больницы в городе Бейт-Лахия, отметили представители УКГВ. Палестинские военные объявили о захвате на территории Израиля 50 пленных, в том числе военнослужащих и мирных жителей.
По данным УКГВ, на Западном берегу реки Иордан начались столкновения, палестинцы организовали протесты в поддержку жителей сектора Газа.
«По состоянию на 17:00 (совпадает с московским временем - прим. ред.) Палестинское общество Красного Полумесяца оказало помощь 23 палестинцам, раненным израильскими солдатами», - добавили в организации.
Ранее военные из сектора Газа обстреляли территорию Израиля. В ответ ЦАХАЛ начала проводить контртеррористическую операцию под названием «Железные мечи».