Около 20 тысяч израильских военных вошли в сектор Газа с 27 октября — СМИ
Свыше 20 тысяч израильских военных вошли в сектор Газа с 27 октября. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в еврейском государстве.
«По меньшей мере две бронетанковая и пехотная дивизии, что составляет более 20 тысяч израильских военных, вошли в сектор Газа», - передало издание.
Также, по данным собеседников СМИ, израильская армия в анклаве использует источники разведки на месте для обнаружения и попыток освобождения заложников.
Израиль начал ожесточенные бои в секторе Газа. Два дня назад ЦАХАЛ распространил на севере Газы листовки, в которых заявлял, что этот район небезопасен, поскольку является зоной боевых действий, и призывал палестинцев двигаться на юг.
По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, контролируемого ХАМАС, с начала войны в результате израильских бомбардировок было убито более 7,7 тысячи палестинцев.
Сектор Газа стал кладбищем для детей - число погибших несовершеннолетних в регионе превысило 3,4 тысячи, сообщил ранее официальный представитель Детского фонда ООН Джеймс Элдер.