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«По меньшей мере две бронетанковая и пехотная дивизии, что составляет более 20 тысяч израильских военных, вошли в сектор Газа», - передало издание.

Также, по данным собеседников СМИ, израильская армия в анклаве использует источники разведки на месте для обнаружения и попыток освобождения заложников.

Израиль начал ожесточенные бои в секторе Газа. Два дня назад ЦАХАЛ распространил на севере Газы листовки, в которых заявлял, что этот район небезопасен, поскольку является зоной боевых действий, и призывал палестинцев двигаться на юг.

По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, контролируемого ХАМАС, с начала войны в результате израильских бомбардировок было убито более 7,7 тысячи палестинцев.

Сектор Газа стал кладбищем для детей - число погибших несовершеннолетних в регионе превысило 3,4 тысячи, сообщил ранее официальный представитель Детского фонда ООН Джеймс Элдер.