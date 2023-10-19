Около 20 ракет выпустили по Израилю из Ливана

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«После сообщений о звуках сирен на севере Израиля было зафиксировано около двадцати запусков ракет из Ливана в сторону израильской территории», - передали в ЦАХАЛ.

Израильская сторона наносит ответные удары. По последним данным воздушная тревога работает в городах Беэр-Шева и Кирьят-Шмона, в кибуце Менара.

Ранее армия Израиля нанесла удар по лагерю палестинских беженцев на Западном берегу реки Иордан. Самолеты ударили по отряду военных, которые представляли угрозу для ЦАХАЛ.

Посол еврейского государства в ЕС и НАТО Хаим Регев заявил, что Израиль «пойдет до конца» в вопросе уничтожения ХАМАС. Он призвал Евросоюзу встать на израильскую сторону и выступить единым фронтом.