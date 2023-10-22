Около 20 машин с гумпомощью выстроились в очередь на въезд в сектор Газа через КПП «Рафах»
Семнадцать грузовиков с гуманитарной помощью для жителей готовы к отправке в сектор Газа и ждут сигнала для пересечения КПП «Рафах». Об этом сообщил телеканал Al-Qahera al-Ekhbariya.
В палестинский анклав привезут продукты и медикаменты. Представитель администрации контрольно-пропускного пункта выразил надежду на то, что автомобили смогут въехать уже в ближайшие часы.
Всего на границе между Египтом и сектором Газа находятся 170 грузовиков, которые смогут отправиться в палестинский анклав, если их проверят и позволят им пересечь границу.
Ранее Израиль заявил, что не допустит отправки оружия и топлива через КПП «Рафах». Перед выездом грузовиков израильская сторона тщательно проверяет отправляющиеся в сектор Газа машины с гумпомощью.
Грузовики отвезут продукты, медикаменты и питье в южную часть сектора Газа. Первые 20 автомобилей с гуманитарными грузами выдвинулись с КПП «Рафах» 21 октября.