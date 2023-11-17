Около 20 человек погибли при ударе по жилому дому в секторе Газа

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Израильские военные самолеты, по информации издания, среди ночи атаковали жилой дом в секторе Газа, где находился лагерь беженцев «Нусейрат». Постройка рухнула, очевидцы начали разбирать завалы.

По предварительной информации, погибли 18 человек, в том числе женщины и дети. Под обломками могли остаться около 40 пострадавших.

Израильские военные ударили по резиденции главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и вошли в больницу «Аш-Шифа» , где нашли боеприпасы и обмундирование боевиков. Палестинское движение ХАМАС опровергло обвинения в размещении командного штаба в здании медучреждения. Из-за боевых действий в секторе Газа приостановили работу 26 из 35 больниц. МИД России призвал остановить огонь.