Около 20 человек погибли из-за обстрела лагеря для беженцев в Газе — СМИ
Около 20 человек погибли в результате ударов со стороны Израиля по жилым районам в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.
Издание отметило, что атакам ЦАХАЛ подвергся лагерь беженцев Нусейрат в палестинском анклаве.
Арабоязычный телеканал, базирующийся в Ираке, также сообщил, что с 7 октября из-за обстрелов на территории сектора Газа погибли более 8300 человек, в том числе почти 3,5 тысячи детей. По словам представителя Минздрава Палестины Ашрафа аль-Кудра, армия Израиля стала чаще атаковать больницы на территории сектора Газа.
Ранее ЦАХАЛ нанес удары по окрестностям больницы «Аль-Кудс» в районе Тель-эль-Хава неподалеку от города Газа. По информации палестинских СМИ, таким образом Израиль пытается заставить беженцев вернуться на юг анклава. Сейчас в госпитале находятся 12 тысяч мирных жителей, в том числе 400 пациентов.