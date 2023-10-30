Издание отметило, что атакам ЦАХАЛ подвергся лагерь беженцев Нусейрат в палестинском анклаве.

Арабоязычный телеканал, базирующийся в Ираке, также сообщил, что с 7 октября из-за обстрелов на территории сектора Газа погибли более 8300 человек, в том числе почти 3,5 тысячи детей. По словам представителя Минздрава Палестины Ашрафа аль-Кудра, армия Израиля стала чаще атаковать больницы на территории сектора Газа.

Ранее ЦАХАЛ нанес удары по окрестностям больницы «Аль-Кудс» в районе Тель-эль-Хава неподалеку от города Газа. По информации палестинских СМИ, таким образом Израиль пытается заставить беженцев вернуться на юг анклава. Сейчас в госпитале находятся 12 тысяч мирных жителей, в том числе 400 пациентов.