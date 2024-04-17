17 апреля 2024, 00:51

Около 2,5 тысячи российских туристов застряли в аэропортах ОАЭ

Freepik
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Примерно 2,5 тысячи россиян ждут рейсы из Объединенных Арабских Эмиратов, которые перенесли из-за обильных осадков. Об этом сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, ее слова передало РИА «Новости».

«В общей сложности отложены рейсы около 2,5 тысячи пассажиров. Это почти половина от среднего ежедневного объема, летающих в ОАЭ из разных городов России», - отметила она.

Ломидзе объяснила, что туристов покормили и предложили им места для временного размещения. Она выразила надежду, что на следующий день авиасообщение полностью восстановится.

Ранее аэропорт в Иванове временно отменил все рейсы из-за необходимости обновить сертификат на аэродром. Как отметили в воздушной гавани, сотрудники прилагают все необходимые усилия для завершения процесса сертификации. Обновление нужно, чтобы обеспечить безопасность пассажирам.

Туризм Самолеты Россия Погода ОАЭ Дубай
17 апреля 2024, 01:39
Журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с Павлом Дуровым
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карсону. Их диалог обозреватель опубликовал на своем YouTube-канале.

Запись длится почти час. Видеоинтервью стало первым для Дурова с 2016 года. В беседе с журналистом предприниматель рассказал о давлении, которое американское правительство оказывало на него.

Как заявил сам Дуров, он согласился на интервью, потому что обязан общаться с журналистами, так как является лидером политически нейтральной платформы. Он предпочитает оставаться честным со своей аудиторией. Предприниматель отметил, что очень редко соглашался на интервью в видеоформате.

В феврале этого года Карлсон взял интервью у российского лидера Владимира Путина. Как отмечал глава государства, обозреватель вел беседу четко по плану. Президент удивился, что журналист оказался очень терпеливым и выслушал его долгие монологи.

Интервью Павел Дуров Такер Карлсон
17 апреля 2024, 01:10
В МАГАТЭ заявили об отсутствии возможностей и мандата определять, кто атакует ЗАЭС
РИА «Новости»
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Организация Объединенных Наций не имеет криминалистических возможностей и мандатов, чтобы установить, кто именно атакует Запорожскую атомную электростанцию. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик, его слова передало РИА «Новости».

«У нас нет криминалистических возможностей, чтобы сообщать об этих ударах. Нет их и у МАГАТЭ. У нас нет и мандата на расследования», - сказал он, отвечая на вопрос, считает ли генсек организации, что им следует знать, кто несет ответственность за атаки по ЗАЭС.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что международное агентство по атомной энергии не будет скрывать виновников Запорожской АЭС. При этом у миссии нет неопровержимых доказательств чьей-либо причастности.

Гросси отметил, что в случае с Запорожской АЭС не получится определить источник ударов. Возможность установить виновного зависит от обстоятельств.

ООН АЭС Запорожская АЭС МАГАТЭ
17 апреля 2024, 01:02
Байден продлил запрет на прием в американских портах связанных с Россией судов
Pixabay
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Президент США Джо Байден продлил на год запрет на прием в американских морских портах судов под российским флагом или как-то связанных с Россией. Распоряжение опубликовано на официальном сайте Белого дома.

В качестве аргумента американские власти привели утверждение, что действия России проведением спецоперации на Украине создает чрезвычайную ситуацию, которая угрожает нарушить международные отношения США.

«Поэтому <…> я продлеваю на год действие режима чрезвычайного положения в отношении РФ и чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования пребывания и перемещения связанных с Россией судов в портах Соединенных Штатов», - сказано в документе.

В апреле 2022 года Баден запретил американским портам принимать суда, каким-либо образом связанные с Россией. В указе президент предусмотрел исключения для ситуаций, когда судно перевозит ядерные материалы, которые в США могут поставлять только из РФ.

США Корабли Запреты Отношения Россия
17 апреля 2024, 00:24
Президент Турции подтвердил, что Путин приедет в Анкару
РИА «Новости»
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабмина подтвердил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным о визите коллеги в Анкару. Об этом сообщил телеканал NTV.

«Мы с господином Путиным часто проводим телефонные переговоры. Относительно его визита в Турцию дата пока не определена. Надеюсь, в скором времени в этом вопросе появится конкретика», - сказал Эрдоган.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан предложил искать «альтернативные пути» по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Турецкая сторона неоднократно призывала к установлению мира и предлагала выступить посредником для российско-украинских переговоров. Сам президент Турции отмечал, что в мирном процессе не может быть проигравших.

В феврале журналисты писали, что Анкара вновь заявит Путину о готовности организовать диалог между РФ и Украиной. Это собирались сделать во время поездки российского лидера в Турцию.

Турция Реджеп Эрдоган Владимир Путин

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