Около 2,5 тысячи российских туристов застряли в аэропортах ОАЭ

«В общей сложности отложены рейсы около 2,5 тысячи пассажиров. Это почти половина от среднего ежедневного объема, летающих в ОАЭ из разных городов России», - отметила она.

Ломидзе объяснила, что туристов покормили и предложили им места для временного размещения. Она выразила надежду, что на следующий день авиасообщение полностью восстановится.

Ранее аэропорт в Иванове временно отменил все рейсы из-за необходимости обновить сертификат на аэродром. Как отметили в воздушной гавани, сотрудники прилагают все необходимые усилия для завершения процесса сертификации. Обновление нужно, чтобы обеспечить безопасность пассажирам.