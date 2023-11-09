Около 15 ракет выпустили по американской базе на востоке Сирии

Ответственность за атаку взяли на себя представители шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака». Последствия удара телеканал не уточнил. Также информации о пострадавших и погибших в результате атаки нет.

Отряды шиитского движения также ударили по американской базе, находящейся рядом с газовым месторождением Конико в провинции Дейр-эз-Зор. По ней выпустили шесть ракет. Последствия этой атаки также неизвестны.

Утром в четверг, 9 ноября, телеканал Al Mayadeen сообщил, что бойцы Сирии начали перестрелку с американскими военными. Бои произошли в 420 километрах от Дамаска. Глава Пентагона Ллойд Остин уже предупреждал, что примет меры, если атаки по американским военным базам на Ближнем Востоке не прекратятся.