24 января 2024, 08:46

Около 15 человек пострадали в ДТП с автобусом и фурой в Японии

Unsplash
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Утром 24 января на скоростной автомагистрали Канэцу в Японии произошла авария с участием трех авто: двух грузовиков и автобуса-экспресса. Как сообщил новостной веб-сайт Yahoo! News, пострадали 15 человек.

«В результате аварии 15 человек были доставлены в больницу, все с легкими травмами», - передало издание.

По данным полиции и других источников, в экспресс-автобусе находились водитель и 19 пассажиров. В грузовиках были только водители.

Предварительно, одна из фур влетела в автобус сзади. Общественный транспорт принадлежал компании Niigata Kotsu и направлялся в Токио. Причиной аварии могли стать плохие погодные условия: шел снег.

Свидетель сообщил полиции, что экспресс-автобус и большой грузовик столкнулись возле Цучитару. После аварии верхнюю линию скоростной автомагистрали Канэцу временно закрыли от развязки Юдзава до Минаками.

Ранее ДТП с девятью пострадавшими произошло в префектуре Фукуока в Японии. Водитель легкового автомобиля наехал на группу пешеходов. Травмы получили водитель и восемь школьников.

Утром 24 января на скоростной автомагистрали Канэцу в Японии произошла авария с участием трех авто: двух грузовиков и автобуса-экспресса. Как сообщил новостной веб-сайт Yahoo! News , пострадали 15 человек.

Грузовики ДТП Япония Автобусы Водители Полиция
24 января 2024, 09:35
Лавров и Гутерриш обсудили сотрудничество России и ООН
РИА «Новости»
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провели встречу в Нью-Йорке. Они осудили сотрудничество РФ и международной организации, сообщили на сайте МИД РФ.

«С обеих сторон отмечена важность дальнейшего укрепления центральной координирующей роли ООН в глобальной политике при учете самого широкого спектра мнений ее государств-членов», - передали в министерстве.

Лавров также напомнил, что Секретариат ООН должен соблюдать принципы беспристрастности и равноудаленности, писала Газета.ru. Кроме того, стороны отметили важность укрепления роли организации в глобальной политике, передавал RT.

Глава МИД России Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совбеза ООН. Дипломат высказался о ситуации на Ближнем Востоке. Лавров и постоянный представитель Израиля Гилад Эрдан обменялись упреками.

Как предполагал политсоветник Сергей Маркелов появление Лаврова в Нью-Йорке - это возможность пошептаться с Трампом о внутриполитической ситуации в США перед выборами. Однако глава МИД РФ ранее заявил, что не стоит ждать изменения американской политики после прихода Трампа к власти.

США Нью-Йорк Сергей Лавров Россия МИД РФ ООН
24 января 2024, 07:55
США вновь ударили по хуситам в Йемене
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Военные Соединенных Штатов нанесли очередной удар по позициям хуситов в Йемене в ночь на 24 января и уничожили две противокорабельные ракеты. Об этом отчиталось Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети Х.

Уточняется, что атак произошла около 02:30 (время совпадает в московским). Под удар попали ракеты, нацеленные на южную часть Красного моря и готовые к запуску. Их уничтожение объяснили «самообороной».

«Силы США идентифицировали ракеты в районах Йемена, контролируемых Хуситами, и определили, что они представляют собой угрозу непосредственная угроза торговым судам и кораблям ВМС США в регионе», - пояснило Центральное командование Соединенных Штатов.

Его представители заявили, что эти действия обеспечат защиту «свободы судоходства» и усилят безопасность международных вод для американских военных кораблей и торговых судов.

Ранее СМИ писали, что сенаторы от Демократической и Республиканской партий потребовали от президента США Джо Байдена предоставить правовые основания ударов по хуситам в Йемене. Белый дом санкционировал их в обход конгресса.

США Ракеты Йемен
24 января 2024, 07:29
Трамп назвал сенатора Скотта возможным кандидатом на пост вице-президента
Unsplash
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Американский экс-лидер Дональд Трамп рассматривает сенатора штата Южная Каролина Тима Скотта на должность потенциального вице-президента. Об этом бывший президент заявил в эфире The Howie Carr Show.

Он назвал Скотта «замечательным парнем» и признался, что тот долгое время был его другом.

«Он тот парень, на кого я смотрю», - пояснил Трамп.

Скотт выдвигался в президенты США от республиканской партии, но в ноябре объявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал американского экс-лидера в рамках его кампании по возвращению в Белый дом. Сенатор заявил, что следует закрыть границы государства и объединить страну. Политик добавил, что поборется за пост президента США в будущем.

Во время дебатов Скотт заявлял о необходимости уничтожить ВС России, чтобы прекратить посылать американских военнослужащих в Европу. Ранее политик не смог в прямом эфире ответить на вопрос журналиста Такера Карлсона о том, какую угрозу для страны представляет Россия. Экс-ведущий напомнил Скотту, что США считают своим союзником Мексику, несмотря на то, что она поставляет в страну наркотик фентанил.

США Белый дом в США Дональд Трамп Выборы президента США
24 января 2024, 07:23
Ударные беспилотники налетели на авиабазу США в Ираке
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Американскую авиабазу «Айн-аль-Асад» в провинции Анбар на западе Ирака атаковали ударными беспилотниками. Военнослужащие получили ранения, сообщило Agence France-Presse.

«Было запущено несколько ударных дронов по базе „Айн-аль-Асад“ в западной провинции Анбар», - сказал военный чиновник США.

Дроны повредили инфраструктуру авиабазы. Собеседник агентства заявил, что люди получили травмы, но не уточнил детали. В ответ на нападение американские войска ударили по трем объектам проиранского движения «Катаиб Хезболлах» в Ираке. Три человека погибли.

В январе американскую базу атаковали несколько раз. Рядом с «Айн-аль-Асад» упали от пяти до 20 ракет , их выпустили из района Аль-Багдади в Анбаре. Миссия ООН в Ираке призвала прекратить любые удары на территории Ирака, так как они нарушали суверенитет страны.

США Беспилотники Ирак

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