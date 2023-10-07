Около 100 российских туристов находились в Израиле во время атаки

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«Количество самостоятельных путешественников неизвестно. Данные уточняются», - передали в организации.

Сообщений о пострадавших россиянах после ракетного удара по Израилю пока нет. За ситуацией пристально следят российские дипломаты. В аэропорту Бен-Гурион задерживаются на прилет и вылет несколько рейсов.

По последним данным, в Израиле на фоне обострившегося конфликта с Палестиной погибли по меньшей мере 22 человека , среди нет есть медик. В больницы попали 545 человек, 70 человек серьезно ранены.

Ранним утром 7 октября представители организации ХАМАС выпустили по городам Израиля около 2,5 тысячи ракет. Европейские лидеры резко осудил массированное нападение террористической группировки, написала газета The Times of Israel. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, страна имеет гарантированное право «защищать себя от терроризма». Ранее Израиль начал полномасштабную войну с ХАМАС.