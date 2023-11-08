Около 100 грузовиков с гумпомощью въехали в сектор Газа

«Через КПП „Рафах“ в сектор Газа прибыли 96 грузовиков с гуманитарной помощью», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 23 грузовика привезли смешанные грузы, 19 - предметы первой необходимости для пунктов временного размещения, 31 - продукты питания, 15 - медикаменты и восемь - воду.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что после завершения операции против ХАМАС правительство возьмет на себя ответственность за безопасность на территории анклава. По его словам, без контроля в секторе Газа произошла беспрецедентная вспышка терроризма.

Минздрав Палестины сообщал, что в результате атак со стороны израильских военных погибли уже более 10 тысяч жителей сектора Газа , среди них четыре тысячи - дети.