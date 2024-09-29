Около 100 человек погибли при наводнении в Непале

По информации источника, еще около 100 местных жителей пострадали, а 68 пропали без вести.

Катаклизм в стране, отметили журналисты, стал самым сильным за последние 54 года. В результате происшествия многие участки дорог и автомагистрали были разрушены, сотни мостов и домов - смыты. Люди вынужденно покинули свои жилища.

Также под оползни попали транспортные средства, что привело к блокировке ключевого пункта въезда в Катманду. Сотни пассажиров застряли на различных участках дорог.

Ранее в США более 50 пациентов в штате Теннеси застряли на крыше из-за наводнения. Из-за последствий урагана «Хелен» потоки воды окружили здание со всех сторон, для спасения людей прислали вертолеты.