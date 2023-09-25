Около 10 активистов задержали утром 25 сентября в Ереване
Рано утром 25 сентября в центре Еревана начались задержания оппозиционных активистов. О работе сил спецназначения полиции Армении — «красных беретов» — сообщил ТАСС.
Рано утром 25 сентября в центре Еревана начались задержания оппозиционных активистов. О работе сил спецназначения полиции Армении - «красных беретов» - сообщил ТАСС.
По данным агентства, протестующие перекрыли улицы в центре столицы. Правоохранители через громкоговорители сначала напомнили участникам акции, что перекрытие перекрестка Туманян-Сарьян запрещено.
После этого полиция задержала около 10 активистов. Акции протестов сейчас продолжаются еще в нескольких местах Еревана.
Ранее адвокат сына экс-президента страны Роберта Кочаряна заявил об аресте своего подзащитного, задержанного во время протестов на минувшей неделе. По данным юриста, Левон Кочарян помещен под предварительный арест сроком на месяц. Постановление вынес Ереванский суд.
Сына политика обвиняют в применении насилия в отношении правоохранителей.