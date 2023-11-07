Около 1,4 тысячи иностранцев эвакуировали в Египет из Газы через наземный переход «Рафах»

По информации портала, накануне, 6 ноября, из Газы в Египет прибыли 329 человек с иностранным гражданством.

В общей сложности на настоящий момент 1,4 тысячи человек, имеющих гражданство 60 арабских и других иностранных государств, попали в Египет из Газы через «Рафах».

Эскалация конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС началась 7 октября. За месяц жертвами ударов по сектору Газа стали 10 328 мирных жителей , из которых не менее четырех тысяч - дети, сообщал телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Палестины.

Генсек ООН Антониу Гутерриш ранее назвал ситуацию в Газе «кризисом человечества». Обе стороны конфликта, по его словам, нарушили нормы международного права. Он указал, что Израиль продолжает обстрелы жилых кварталов и социальной инфраструктуры, а ХАМАС наносит ракетные удары по израильской территории и использует мирных жителей в качестве живого щита.