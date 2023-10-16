Около 1,2 тысячи человек остались под завалами рухнувших зданий в Газе

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«Палестинские власти зафиксировали около 1,2 тысячи обращений о пропаже людей под завалами зданий в Газе», - заявил он.

По словам аль-Кудры, примерно 500 обращений связаны с исчезновением несовершеннолетних. Он выразил надежду, что большинство из них живы.

Ранее стало известно, что израильская армия уничтожила главу общей разведки организации ХАМАС в Хан-Юнисе во время ударов по сектору Газа. По словам командира пожарной бригады дивизии Газа, военные смогли ликвидировать инфраструктуру и туннельный маршрут палестинского движения.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. Утром в этот день боевики ХАМАС начали военную операцию против государства и направили на него тысячи ракет. ЦАХАЛ стал наносить ответные удары.