Оккупацию Палестины Израилем рассмотрят в международном суде ООН

«Международный суд ООН принял решение провести слушания по запросу о консультативном заключении в отношении правовых последствий, возникающих в результате политики и практики Израиля на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим», - говорится в тексте заявления.

В ходе последнего обострения конфликта на Ближнем Востоке снова поднялся вопрос о праве палестинцев на собственное государство. В частности, президент России Владимир Путин заявил на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани о необходимости создания суверенного палестинского государства.

С заявлением в суд обратились участники Генеральной Ассамблеи ООН в конце декабря прошлого года. В своей заявке они попросили вынести консультативное заключение на основании резолюции 1947 года о создании на Ближнем Востоке Израиля и Палестины.