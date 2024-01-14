Океанолог рассказал о возможности «подзаработать» на феномене Эль-Ниньо

Он предположил, что в будущем вырастет количество опасных погодных явлений. Если предприниматели учтут увеличение числа случаев страхования, то они смогут получить больше прибыли.

«Ответственные бизнесмены, зная о последствиях Эль-Ниньо, должны страховаться в этом году больше, а значит и денег у страховых компаний станет больше, их акции могут пойти вверх», - рассказал эксперт.

По его словам, из-за Эль-Ниньо возникнут засухи в Австралии, которая является одной из крупнейших стран-экспортеров зерна. Океанолог спрогнозировал рост мировых цен на продукты питания.

«Если грамотно использовать мировой рост цен на сельхозпродукцию и не допустить роста цен внутри страны, появится возможность даже „подзаработать“ на Эль-Ниньо», - заключил Мухаметов.

По прогнозам ученых, 2024 год станет самым жарким из-за увеличения солнечной активности. Еще одной причиной повышения температуры может стать феномен Эль-Ниньо в экваториальной части Тихого океана.