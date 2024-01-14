14 января 2024, 09:02

Океанолог рассказал о возможности «подзаработать» на феномене Эль-Ниньо

piqsels
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Российские бизнесмены смогут заработать на природном явлении Эль-Ниньо, если учтут последствия изменений погодных условий. Об этом РИА «Новости» заявил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов.

Он предположил, что в будущем вырастет количество опасных погодных явлений. Если предприниматели учтут увеличение числа случаев страхования, то они смогут получить больше прибыли.

«Ответственные бизнесмены, зная о последствиях Эль-Ниньо, должны страховаться в этом году больше, а значит и денег у страховых компаний станет больше, их акции могут пойти вверх», - рассказал эксперт.

По его словам, из-за Эль-Ниньо возникнут засухи в Австралии, которая является одной из крупнейших стран-экспортеров зерна. Океанолог спрогнозировал рост мировых цен на продукты питания.

«Если грамотно использовать мировой рост цен на сельхозпродукцию и не допустить роста цен внутри страны, появится возможность даже „подзаработать“ на Эль-Ниньо», - заключил Мухаметов.

По прогнозам ученых, 2024 год станет самым жарким из-за увеличения солнечной активности. Еще одной причиной повышения температуры может стать феномен Эль-Ниньо в экваториальной части Тихого океана.

Природа Австралия Ученые Погода Деньги
14 января 2024, 09:43
Tesla потеряла 94 миллиарда долларов капитализации за две недели
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Компания по производству электромобилей Tesla с начала 2024 года успела потерять 94 миллиарда долларов рыночной стоимости, что стало «худшим стартом года» для ее основателя Илона Маска. Подсчеты произвело агентство Bloomberg. По его данным, это рекордный удар по капитализации компании с момента ее выхода на биржу, то есть за 14 лет.

По информации издания, такой расклад объясняется падением спроса на автомобили и усилением конкуренции со стороны Китая. Аналитик американского инвестиционного банка Cowen Джефри Осборн отметил, что по поводу Tesla беспокойство инвесторов в первую очередь вызывает стагнация роста рынка электромобилей, а в свете снижения цен на них в КНР все превращается для индустрии в «гонку на дно».

Агентство напомнило, что в 2023 году Tesla как раз удвоила капитализацию.

Ранее СМИ писали, что и принадлежащая Илону Маску социальная сеть X (бывший Twitter) подешевела более чем на 70% с момента покупки.

США Tesla Машины Илон Маск Китай Электромобили
14 января 2024, 09:12
Нетаньяху призвал закрыть границу между Газой и Египтом
РИА «Новости»
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости перекрытия границы между сектором Газа и Египтом. Этот шаг даст Израилю полный контроль над доступом палестинского анклава к миру, сообщил телеканал CNN.

«Мы уничтожим ХАМАС, мы демилитаризуем Газу, а военная техника и другое смертоносное оружие будет продолжать поступать в этот южный проход, поэтому, конечно, нам нужно его закрыть», - сказал Нетаньяху.

Израиль не будет считать войну оконченной до тех пор, пока не закроет Филадельфийский коридор, служащий буферной зоной на границе между Египтом и сектором Газа. Но Египет уже предостерегал Израиль от военных операций на этом участке.

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за требование немедленного гуманитарного прекращения огня в раздираемом войной секторе Газа. Это стало упреком США, которые неоднократно блокировали призывы, передавал CNN.

Ранее десятки тысяч американцев собрались в Вашингтоне на митинг в поддержку прекращения огня в секторе Газа. Многие участники также пришли с плакатами в поддержку Йемена.

США Израиль Египет Военные Войны
14 января 2024, 08:50
Россия вошла в пятерку крупных поставщиков товаров в Бразилию
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По итогам 2023 года Россия впервые вошла в пятерку крупнейших экспортеров товаров в Бразилию. РИА «Новости» сделало расчеты по данным бразильской статслужбы и выяснило, что за год страна нарастила импорт российских товаров на 27%.

По итогам 2023 года Россия впервые вошла в пятерку крупнейших экспортеров товаров в Бразилию.

РИА «Новости» сделало расчеты по данным бразильской статслужбы и выяснило, что за год страна нарастила импорт российских товаров на 27%.

«Это позволило России подняться на одну позицию и стать пятым крупнейшим поставщиком продукции в южноамериканскую страну», - написало агентство.

Лидер по поставкам товаров в Бразилию остался Китай, на втором месте - США, хотя импорт этих стран уменьшился. Третье место заняла Германия, а четвертое - Аргентина.

Бразилия проигнорировала санкции Запада и нарастила объемы взаимной торговли с Россией. Страны преодолели проблемы в области страхования, логистики и проведения платежей.

Ранее стало известно, что Россия примет участие в саммите G20 в Бразилии. Луис Инасиу Лула да Силва объявил, что пригласит Владимира Путина на саммит, невзирая на ордер Международного уголовного суда.

Саммиты США Суд Бразилия Россия Владимир Путин
14 января 2024, 08:37
Извержение вулкана произошло на острове Суваносэ в Японии
Unsplash
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Сильное извержение вулкана зафиксировали на острове Суваносэ в юго-западной префектуре Японии Кагосима. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Вулкан во время извержения выбросил камни на расстояние одного километра от кратера. По мнению специалистов из метеорологического агентства Японии, радиус в два километра является самым опасным. Сейсмологи присвоили извержению третий уровень опасности и запретили жителям подниматься в гору.

После начала стихийного бедствия при канцелярии премьер-министра Фумио Кисиды создали кризисный штаб.

Ранее из-за землетрясений в Японии погибли более 200 человек. Подземные толчки магнитудой 4,6 возникли в префектуре Исикава. Из-за стихийного бедствия пострадали более 500 человек , еще 323 японцев пропали без вести. От подземных толчков повредились дороги и дома. В регионе возникли неполадки с электричеством и отоплением.

Telegram-канал РЕН ТВ показал видео с последствиями землетрясения. На кадрах видно, как потоки воды сносили корабли, машины и крыши домов.

Природа Япония Вулканы

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