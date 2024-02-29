29 февраля 2024, 14:50

Охвативший Техас пожар перекинулся на Оклахому

Unsplash
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Мощный пожар охватил американский штат Техас. Площадь возгорания составила 344 тысячи гектаров земли. Огонь перекинулся на соседнюю Оклахому. Об этом сообщил телеканал CNN.

Пожар продолжает уничтожать лесные угодья штата из-за засушливой и ветреной погоды. Только за день он охватил более 140 тысяч гектаров. В 60 округах Техаса ввели режим ЧС. Спасатели до сих пор не смогли локализовать возгорание.

Ранее такой крупный пожар бушевал в 2006 году. Тогда огонь распространился на 360 тысяч гектаров. Власти не привели информацию о жертвах среди населения. Ущерб от разгула стихии тоже еще не подсчитали.

США Катастрофы Пожары
29 февраля 2024, 15:08
Президент Палестины прилетит в Москву
РИА «Новости»
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После завершения президентских выборов в России лидер Палестины Махмуд Аббас приедет в Москву. Глава делегации движения ФАТХ на межпалестинских переговорах Аззам аль-Ахмед сообщил об этом РИА «Новости».

«Визит состоится после президентских выборов в России. Было приглашение посетить до, однако президент Аббас предложил президенту [Владимиру] Путину отложить визит до периода после завершения выборов», - сказал он.

Визит Махмуда Аббаса мог состояться в ноябре 2023 года, администрация сообщала о подготовке. Поездку отложили из-за обострения конфликта с Израилем.

Россия важна для Палестины, заявил директор политического департамента Организации освобождения государства Анвар Абдулхади. Он назвал страну опорой и сторонницей в борьбе палестинского народа и выразил сожаление о том, что ее не призвали посредничать при разрешении палестино-израильского конфликта.

Дипломатия Международные отношения Россия Палестина
29 февраля 2024, 14:44
Экономика России в 2023 году росла быстрее мировой — Путин
РИА «Новости»
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Экономику России в прошлом году показала темпы роста выше мировых и опередила страны «Большой семерки». Об этом в ходе послания Федеральном собранию сказал президент Владимир Путин.

«Наша экономика в прошлом году росла темпами выше мировой. По данному показателю мы опередили не только ведущие государства Евросоюза, но страны из так называемой G7», - отметил он.

Путин выразил уверенность, что в ближайшей перспективе Россия войдет в число четверки самых крупных экономик мира.

«Рост экономики страны должен конвертироваться в рост доходов населения», - добавил президент.

Ранее Путин заявил, что создание крепкого миропорядка невозможно без суверенной и сильной России. Он призвал сформировать контур неделимой и равный контур безопасности Евразии, а также сообщил о готовности вести предметный диалог со всеми заинтересованными сторонами.

Россия Владимир Путин Экономика Послание Путина Федеральному собранию 2024
29 февраля 2024, 13:53
Германия лишила ВТБ права на дочернюю компанию
РИА «Новости»
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ВТБ получил уведомление о лишении прав на владение своей дочерней компанией в Германии и о требовании вернуть дивиденды. Финансовая организация назвала это решение политическим и пригрозила ответными мерами, сообщили «Известия».

Немецкий банк OWH SE, бывший VTB Bank Europe, уведомил о лишении ВТБ права владения европейской дочерней компанией и потребовал вернуть дивиденды за 10 лет на сумму более 433,8 миллиона евро. Российской компании поставили срок до 29 февраля.

«Банк ВТБ расценивает эти действия как политически мотивированные. В случае развития агрессивных действий с немецкой стороны российская сторона ответит симметрично», - объявила пресс-служба кредитной организации.

В 2022 году банк включили в санкционный список и лишили права распоряжаться своими финансовыми активами. Председатель правления ВТБ Андрей Костин отверг обвинения в обходе ограничений.

Германия Банки Россия Бизнес
29 февраля 2024, 13:48
Путин объявил о новых нацпроектах в России
РИА «Новости»
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В России запустят новые национальные проекты — «Семья», «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь» и «Экономика данных». Об этом в ходе послания Федеральному собранию сказал президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что нормой для общества должна стать большая многодетная семья.

«Регионы, где средние показатели рождаемости находятся ниже среднероссийских, получат до 2030 года 75 миллиардов рублей на решение этой проблемы», - сказал он.

В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» правительство обратит внимание на регионы, где в среднем продолжительность жизни ниже, чем в остальной части России. К 2030 году продолжительность жизни в среднем должна составить 78 лет.

Проект «Молодежь России» посвятили поддержке молодых россиян и будущему страны. Он сформирует позитивный опыт в сфере молодежной политики Нацпроект «Кадры» призван преодолеть нехватку высококачественных специалистов, а также помочь в профессиональном развитии и обучении граждан страны.

Ранее Путин обозначил преодоление бедности главной задачей правительства.

Молодежь Семья Россия Владимир Путин Нацпроекты Экономика

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