Охвативший Техас пожар перекинулся на Оклахому

Пожар продолжает уничтожать лесные угодья штата из-за засушливой и ветреной погоды. Только за день он охватил более 140 тысяч гектаров. В 60 округах Техаса ввели режим ЧС. Спасатели до сих пор не смогли локализовать возгорание.

Ранее такой крупный пожар бушевал в 2006 году. Тогда огонь распространился на 360 тысяч гектаров. Власти не привели информацию о жертвах среди населения. Ущерб от разгула стихии тоже еще не подсчитали.