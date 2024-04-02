Охранники стали круглосуточно сторожить свалку в Уэльсе из-за выброшенных туда миллиардов

Происшествие случилось в 2023 году. Молодой человек виновницы очень долго пытался отыскать свой диск после уборки. Мужчина копал в разных местах и отслеживал путь движения биткоинов.

Выяснилось, что ценная вещь оказалась на свалке в Ньюпорте. Однако поехать туда и найти диск владелец не может. Когда до местных властей дошла информация о случившемся, вокруг помойки установили забор и приставили охранников. Все работники свалки тоже узнали о сокровище под грудой мусора, поэтому не теряют времени и ищут миллиарды.

Как отметили в местной администрации, бывший хозяин больше не является владельцем диска, поэтому не может рыться на муниципальной собственности.

Ранее картины XVII века нашли на помойке в Германии. По предварительным данным, это были оригиналы голландского и итальянского художников.