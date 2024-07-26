Охранник на роковом митинге Трампа оставил крышу без присмотра из-за жары

В тот день температура в городе поднялась до 33 градусов, и занимавшийся охраной митинга сотрудник решил покинуть крышу, с которой потом стреляли в Трампа.

«Ему или ей стало слишком жарко, и [сотрудник] решил, что оставаться на крыше нет необходимости», - указали в издании.

Также из-за жаркой погоды многие полицейские переключились с охраны на оказание помощи людям, которым стало плохо на митинге.

Сайт kp.ru обратил внимание, что стрелок использовал при покушении всего пять патронов, хотя в магазин винтовки вмещалось гораздо больше. Странной деталью является и то, что нападавший не смог застрелить политика, хотя у него не было ни одной помехи, добавили в издании.

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй выразил сомнения в том , что Трампа во время стрельбы на митинге ранило пулей. По его мнению, республиканец пострадал от обломка телесуфлера.