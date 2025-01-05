Охране президента Южной Кореи разрешили стрелять при попытке его ареста

Бомба с дистанционным управлением взорвалась перед автобусом, перевозившим сотрудников пограничного корпуса в пакистанской провинции Белуджистан. От полученных ранений погибли не менее шести человек, более 40 получили ранения, сообщило со ссылкой на окружную полицию издание Urdu News.

Представитель полицейского управления Рашид Захри подчеркнул, что после детонации автобус загорелся. Взрыв также уничтожил два автомобиля и два мотоцикла, которые ехали по дороге в момент детонации.

«Гражданских, пострадавших в результате теракта, доставили в окружную больницу Тарбат. Раненых сотрудников пограничной службы военные забрали в лагерь для оказания медицинской помощи», - заявил Захри.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил действия боевиков и заявил, что террористы не добьются своих гнусных целей. Ответственность за взрыв взяла на себя сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана».

В начале ноября смертник привел в действие взрывное устройство на железнодорожном вокзале Кветты в Пакистане. От полученных ранений погибли 27 человек. Взрыв прогремел рано утром, когда около касс скопились пассажиры для покупки билета на экспресс в Пешавар.

Конфликт сепаратистов Белуджистана с официальными властями Пакистана продолжается более 10 лет. Боевики добиваются отделения провинции страны и признания независимости региона от Исламабада.