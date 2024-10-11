11 октября 2024, 22:36

Охотники нашли пропавших три года назад детей

Freepik
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В Новой Зеландии охотники встретили в глуши пропавших три года назад детей. Об этом сообщило Daily Mail.

По данным издания, дети исчезли зимой 2021 года. За несколько месяцев до этого отец увез их от матери. Через 18 дней стало известно, что дети жили в палатке на природе. Когда дочери и сын пропали повторно, их мать обратилась в полицию.

По словам женщины, после первого «похода» дети вернулись похудевшими. Ее очень встревожили условия, в которых им приходилось жить. Полицейские пообещали крупное вознаграждение за информацию о местонахождении семьи.

В октябре 2024 года появилось доказательство, что семья все еще жива. Группа охотников сняла на видео отца и троих детей, идущих по сельской местности.

Ранее в Свердловской области пропали женщина и ее пятилетняя дочь, сообщали «Известия». Муж пропавшей рассказал, что перед уходом жена взяла его паспорт.

Природа Дети Семья Женщины Полиция
11 октября 2024, 21:31
Собака нашла пропавшего ребенка под завалами дома после урагана в США
Pixabay
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Семья из штата Северная Каролина нашла под завалами разрушенного во время урагана «Хелен» дома пропавшего 11-летнего внука. Место, где оставался мальчик, показал домашний пес по кличке Такер, который лаял и не сходил с одной точки. Об этом сообщил телеканал WCNC-TV.

Дом семьи полностью разрушился из-за сошедшего оползня, вызванного ураганом. Взрослые успели вытащить сестру мальчика, а сам он провалился под лестницу, которую накрыла груда обломков.

По словам мальчика, он пытался кричать, но из-за бушующей непогоды его никто не слышал. Но тут на помощь прибежал Такер, который начал лаять и скулить указывая на место, где находится его хозяин. На место прибыли спасатели, которые начали разбирать завалы.

«У Такера большие уши и большой нос. Поэтому он слышал меня и чувствовал мой запах», - заявил мальчик журналистам после своего спасения.

Пострадавшего ребенка отправили в одну из больниц штата. Псу Такеру разрешили оставаться в палате. По словам родных мальчика, он купил питомца на свои карманные деньги в приюте, где пса планировали усыпить.

Береговая охрана США после отхода урагана «Милтон» от побережья Флориды обнаружила в акватории Мексиканского залива плавающий холодильник , за который цеплялся мужчина. Он пояснил, что непогода застала его на борту рыболовного судна, разрушенного бурей. Чтобы удержаться на поверхности воды, он зацепился за плавающий холодильник. Пострадавшего в срочном порядке доставили в больницу.

США Дети Ураган Семья Собаки
11 октября 2024, 20:12
США помешали принять итоговую декларацию ВАС
РИА «Новости»
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Итоговую декларацию Восточноазиатского саммита (ВАС) не приняли из-за попыток Соединенных Штатов и ряда других стран придать ей политизированный характер. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, его процитировало РИА «Новости».

Министр отметил, что США, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия пытаются придать документу политизированный характер.

«Их цель - отойти от практики, которая уже многие десятилетия применяется, а именно - не допускать насыщения деклараций геополитическими конфронтационными сюжетами», - объяснил он.

Лавров добавил, что указанные государства пытались добиться того, чтобы Россия взяла на себя «все смертные грехи» в связи с конфликтом на Украине.

По итогам XIX Восточноазиатского саммита глава МИД России заявил, что США и их союзники взяли курс на милитаризацию Азиатско-Тихоокеанского региона.

Саммиты США Сергей Лавров Россия МИД РФ
11 октября 2024, 14:47
Стало известно, поздравит ли Путин будущего президента США с избранием
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять будущего главу Соединенных Штатов с победой на выборах. США — крайне недружественная страна, напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с Life.

Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять будущего главу Соединенных Штатов с победой на выборах. США - крайне недружественная страна, напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с Life.

«Вряд ли, они же крайне недружественное государство», - подчеркнул Песков.

Президентские выборы в США пройдут в начале ноября. Кандидатом от демократов выступает вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис. Республиканскую партию представляет бывший американский лидер, бизнесмен Дональд Трамп.

Кандидаты провели первые дебаты 10 сентября на телеканале ABC. Трамп отказался от новой встречи с Харрис. По его словам, голосование уже началось, а дебаты не изменят итогов.

Как напомнили «Известия» , недавно Харрис оскорбила Путина. Посольство России в США назвало ее хамство «досадой и бессилием правящих кругов в Вашингтоне». Диппредставительство отметило, что американские власти не способны нанести стране «стратегическое поражение», поэтому могут только оскорблять.

США Дмитрий Песков Вашингтон Дональд Трамп Владимир Путин Выборы президента США Камала Харрис Выборы Республиканская партия США
11 октября 2024, 11:23
Путин заявил о готовности России к выстраиванию нового миропорядка
РИА «Новости»
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Россия готова к диалогу по выстраиванию нового миропорядка. Об этом на форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» в Ашхабаде заявил глава государства Владимир Путин, его слова привел ТАСС.

Россия готова к диалогу по выстраиванию нового миропорядка. Об этом на форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития» в Ашхабаде заявил глава государства Владимир Путин, его слова привел ТАСС.

Путин подчеркнул, что Россия открыта для обсуждения вопросов выстраивания миропорядка и выступает за максимально широкую международную дискуссию о взаимодействии в формирующемся новом многополярном мире.

«Вместе с единомышленниками, партнерами и друзьями по международным организациями, среди которых БРИКС, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Содружество Независимых Государств (СНГ), Россия участвует в обсуждении связанных вопросов», - сказал он.

Путин добавил, что на фоне глобальных изменений в современном мире востребованы принципы толерантности, равенства и уважения между нациями.

Российский лидер прибыл в Туркмению с рабочим визитом в ночь на четверг.

Россия Владимир Путин Туркмения

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