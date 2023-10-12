«Охота на ведьм». Школы Риги могут потерять учителей из-за латышского языка

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«Что это за отношение к педагогам? Это охота на ведьм! Это переходит все границы. Нам жалуются и латыши, они даже учат язык, но все равно проверяют всех», - рассказала председатель профсоюза работников образования Инга Ванага.

По ее словам, ей каждый день поступают жалобы от учителей на инспекторов центра госязыка и на то, что языковые проверки отрицательно сказываются на учебном процессе. Многим педагогам работать в таких условиях стало крайне сложно.

Замдиректора Латвийского центра госязыка Мадара Реке, в свою очередь, заверила, что проверки осуществляют корректно, а для изучения латышского языка есть все возможности.

В начале октября более 3,2 тысячи проживающих в Латвии россиян предупредили о возможной высылке из страны. Одной из причин депортации оказалось незнание латышского языка.