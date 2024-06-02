Огромные волны в Палестине разрушили американский пирс для гумпомощи
На сектор Газа обрушился шторм. Высокие волны снесли пирс США, который возвели для доставки гуманитарной помощи жителям Палестины, сообщил телеканал CNN.
По словам представителя администрации президента США, в Белом доме знали, что пирс может не выдержать непогоду. Однако проведенные специалистами исследования показывали, что этим летом такие природные аномалии маловероятны.
По данным телеканала, на строительство пристани у Вашингтона ушло свыше 320 миллионов долларов. Пирс был крайне необходим, чтобы поставлять гуманитарную помощь жителям сектора Газы, когда закрылись воздушные и сухопутные маршруты в регионе.
На днях радикалы ХАМАС объявили о приостановке поставок гуманитарной помощи в Газу со стороны Египта. Это произошло из-за прибытия на место армии Израиля (ЦАХАЛ).