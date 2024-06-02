Огромные волны в Палестине разрушили американский пирс для гумпомощи

По словам представителя администрации президента США, в Белом доме знали, что пирс может не выдержать непогоду. Однако проведенные специалистами исследования показывали, что этим летом такие природные аномалии маловероятны.

По данным телеканала, на строительство пристани у Вашингтона ушло свыше 320 миллионов долларов. Пирс был крайне необходим, чтобы поставлять гуманитарную помощь жителям сектора Газы, когда закрылись воздушные и сухопутные маршруты в регионе.

На днях радикалы ХАМАС объявили о приостановке поставок гуманитарной помощи в Газу со стороны Египта. Это произошло из-за прибытия на место армии Израиля (ЦАХАЛ).