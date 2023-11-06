06 ноября 2023, 03:58

«Огромные потери». Власти США переоценили свои силы в желании «помочь» всем союзникам

Freepik
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Затраты американской стороны на поддержку Украины продемонстрировали, что США не смогут помочь всем своим союзникам. Об этом сообщил старший сотрудник американского аналитического центра «Независимый институт» Айван Иланд в материале для National Interest.

«Огромные потери и замена вооружений и расход дорогих боеприпасов на один только конфликт на Украине должны заставить американцев задуматься, <…>, не переоценили ли себя США, формально и неформально обещая защищать все расширяющуюся кучу стран по всему миру», - заявил он.

Эксперт обратил внимание на огромные размеры госдолга Штатов. По его словам, поддержка Украины и Израиля только способствует его росту. Также доля США в мировом ВВП после Второй мировой войны снизилась с 50% до 15%, хотя американская сторона несет 40% всех трат на оборону в мире. По мнению Иланда, государство взяло на себя слишком много.

Ранее китайский военный писатель Чэнь Си заявил, что худшие опасения главы Украины Владимира Зеленского сбываются. После обострения конфликта на Ближнем Востоке внимание общественности переключилось на Израиль и Палестину. Теперь США могут отправлять помощь другому союзнику и забыть об украинской стороне.

США Украина Конфликт Израиля и Палестины
06 ноября 2023, 04:53
«У нас нет жилья». В Ирландии заявили об усталости от украинских беженцев
Freepik
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Ирландские власти хотят до конца года обязать беженцев из Украины самостоятельно платить за жилье. Об этом заявил премьер-министра страны Лео Варадкара, его слова передало издание Irish Times.

«Нам необходимо принять меры, которые замедлят приток беженцев», - сказал он.

Политик заявил о необходимости перенять опыт других государств, которые не предложили украинским гражданам неограниченное бесплатное проживание. Также в государстве могут поменять размер пособий, чтобы мотивировать приезжих к устройству на работу.

«Мы разместили сто тысяч человек, более ста тысяч за последние два года. У нас нет жилья, мы используем палатки, мы используем контейнеры», - сказал он.

Ранее ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» сообщила, что польские перевозчики могут устроить забастовку на украинской границе. Причина недовольства - большой уровень конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.

Украина Ирландия
06 ноября 2023, 04:35
Бербок пообещала Кулебе, что Украина вступит в ЕС
РИА «Новости»
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Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что немецкая коллега Анналена Бербок обещала ему присоединение Украины к ЕС. Об этом он сообщил в беседе с немецкой газетой Die Welt.

«Я не сомневаюсь, что Украина будет частью Евросоюза. Сегодня я получил это заверение от Анналены Бербок», - сказал он.

По его словам, Украине нужно реформировать систему правосудия, чтобы вступить в объединение. Также стране следует усилить коррупционные меры.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о нацменьшинствах , тем самым выполнив рекомендацию Еврокомиссии. По словам политика, после подписания инициативы страна реализовала «еще один критерий евроинтеграции». Документ подразумевает допгарантии для национальных меньшинств на Украине и повышает вероятность вступления страны в ЕС.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто еще в середине октября заявил, что не согласен начинать переговоры о вступлении украинской стороны в Евросоюз. Он отметил, что Украина сначала должна пересмотреть дискриминационное законодательство к закарпатским венграм.

Германия Евросоюз Украина
06 ноября 2023, 01:34
Премьер Израиля отказал США в приостановке боевых действий в любом виде
Unsplash
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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказал США в приостановке огня в секторе Газа, даже в формате гуманитарной паузы. Об этом сообщил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в блоге в Substack со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Запросы от президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, который недавно посетил Тель-Авив, о „паузе“ в бомбардировках были с ходу отклонены премьер-министром Нетаньяху и израильским военным руководством», - сказал журналист.

Херш отметил, что «режим прекращения огня» израильское руководство восприняло как «перерыв в бомбардировках». Военное руководство еврейского государства считает возможной приостановку боевых действий «только для перезарядки» систем оружия.

Ранее представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что израильские военные полностью окружили сектор Газа. Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал к скорейшему введению режима прекращения огня в анклаве.

США Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
06 ноября 2023, 01:07
Зеленский начал подготовку к президентским выборам на Украине
Flickr
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Украинский президент Владимир Зеленский поручил подготовиться к выборам президента страны, которые назначили на 31 марта 2024 года. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в эфире телеканала «Эспрессо».

«По моей информации, Владимир Зеленский принял решение провести президентские выборы в следующем году. Он дал поручение офису президента готовиться к выборам, которые планируют провести 31 марта 2024 года», - сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что через год стране не понадобится много денег от Запада. Политик отметил, что экономика государства вырастет за счет возвращения беженцев домой, которые выйдут на работу и начнут платить налоги.

По словам экс-советника бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олега Соскина, иностранные союзники начали отдаляться от Зеленского. Например, в прошлом году журнал Time разместил портрет политика на главную страницу, а теперь снимки главы Украины «оказались в тени».

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Владимир Зеленский Верховная рада Украина Выборы

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