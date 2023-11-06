«Огромные потери и замена вооружений и расход дорогих боеприпасов на один только конфликт на Украине должны заставить американцев задуматься, <…>, не переоценили ли себя США, формально и неформально обещая защищать все расширяющуюся кучу стран по всему миру», - заявил он.

Эксперт обратил внимание на огромные размеры госдолга Штатов. По его словам, поддержка Украины и Израиля только способствует его росту. Также доля США в мировом ВВП после Второй мировой войны снизилась с 50% до 15%, хотя американская сторона несет 40% всех трат на оборону в мире. По мнению Иланда, государство взяло на себя слишком много.

Ранее китайский военный писатель Чэнь Си заявил, что худшие опасения главы Украины Владимира Зеленского сбываются. После обострения конфликта на Ближнем Востоке внимание общественности переключилось на Израиль и Палестину. Теперь США могут отправлять помощь другому союзнику и забыть об украинской стороне.