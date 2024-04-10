Огромную тушу загадочного существа нашли на пляже в Малайзии

По данным журналистов, останки монстра выбросило на берег в штате Саравак в районе пляжа Лунду. Спасатели опубликовали фотографию в социальных сетях, и она вызвала огромный интерес у местных жителей. Туша животного разложилась настолько, что ее сложно опознать, но эксперты предполагают, что это останки кита.

Такие неопознанные останки называют глобстерами. Скорее всего, это изменившиеся до неузнаваемости из-за разложения туши морских обитателей. Но криптозоологи считают такие находки останками неизвестных науке видов животных.

В январе этого года полиция обнаружила на пляжах Антальи останки шести человек. У одного из них отсутствовала рука и голова, от другого тела осталась лишь половина. Власти провинции предположили, что погибшие были нелегальными мигрантами из Сирии , чья лодка перевернулась в море, а тела прибило к берегу.