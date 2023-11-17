Ограждения установят на финско-российской границе в ночь на 18 ноября
На финско-российской границе в ночь на 18 ноября установят ограждения. Об этом сообщил погранотряд Юго-Восточной Финляндии.
После этого станет невозможным пересечение контрольно-пропускных пунктов «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра».
«Для закрытия пограничных переходов используются физические барьеры и заграждающие устройства», - сообщили пограничники.
Финские власти решили закрыть КПП на границе с Россией из-за ухудшения ситуации с мигрантами. Ограничение будет действовать до 18 февраля 2024 года.
Решение правительства Финляндии вызвало беспокойство у российского посольства. Дипломаты заявили, что ожидают разъяснений от финского МИД относительно практических аспектов реализации этой меры. Ответные шаги российской стороны проработают в том числе исходя из полученной информации.