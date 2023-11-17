Ограждения установят на финско-российской границе в ночь на 18 ноября

Два корабля с российской пшеницей прибудут в Сомали и Буркина-Фасо в ближайшие месяцы

В ноябре–декабре в Сомали и Буркина-Фасо прибудут первые два российских корабля с пшеницей. В каждом из них — по 25 тысяч тонн зерна. Об этом рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в кулуарах Международной выставки-форума «Россия». Его процитировал ТАСС.

По словам Патрушева, правительство приняло все необходимые меры для реализации поставок. Первые два корабля уже вышли из российских портов в сторону Сомали и Буркина-Фасо. В общей сложности они доставят 50 тысяч тонн пшеницы.

«Ожидаем их прибытия в пункты назначения в конце ноября - начале декабря этого года», - подчеркнул Патрушев.

Также в ближайшее время загрузят корабли и отправят в ЦАР, Зимбабве, Мали и Эритрею. Груз доставят в эти страны до конца года.

В октябре президент Владимир Путин заявил, что Россия готова поставить зерно в другие государства. По его словам, только в 2023 году страна передала один миллион тонн зерновых в Пакистан.

В ноябре–декабре в Сомали и Буркина-Фасо прибудут первые два российских корабля с пшеницей. В каждом из них - по 25 тысяч тонн зерна. Об этом рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в кулуарах Международной выставки-форума «Россия». Его процитировал ТАСС.