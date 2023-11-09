«Оговорочка по Фрейду». Лавров оценил слова Макрона об отказе Казахстана быть вассалом

«Западная элита, когда обращает свои взоры на наших союзников, ближайших друзей, соседей, тоже хочет набиваться к ним в друзья», - отметил Лавров.

При этом, по его словам, всегда есть «обязательная добавочка» о том, что с Россией ее ближайшие соседи должны сворачивать отношения, потому что страна под санкциями , и это проигрышная ставка.

«Макрон, <…> выступая на пресс-конференции, сказал: „Мы убеждены, что Казахстан не будет ничьим вассалом“. Но это такая по Фрейду оговорочка», - добавил глава российского МИД.

Западные страны, по мнению Лаврова, всегда пытаются дружить исключительно в свою пользу, игнорируя интересы второй стороны и принцип взаимной выгоды.

«Это чисто колониальный, неоколониальный менталитет», - заключил он.