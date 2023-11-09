«Оговорочка по Фрейду». Лавров оценил слова Макрона об отказе Казахстана быть вассалом
Слова президента Франции Эммануэля Макрона об отказе Казахстана «быть вассалом» каких-либо держав напоминают оговорку по Фрейду, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Своим мнением относительно высказываний французского лидера министр поделился в беседе с «Известиями».
«Западная элита, когда обращает свои взоры на наших союзников, ближайших друзей, соседей, тоже хочет набиваться к ним в друзья», - отметил Лавров.
При этом, по его словам, всегда есть «обязательная добавочка» о том, что с Россией ее ближайшие соседи должны сворачивать отношения, потому что страна под санкциями , и это проигрышная ставка.
«Макрон, <…> выступая на пресс-конференции, сказал: „Мы убеждены, что Казахстан не будет ничьим вассалом“. Но это такая по Фрейду оговорочка», - добавил глава российского МИД.
Западные страны, по мнению Лаврова, всегда пытаются дружить исключительно в свою пользу, игнорируя интересы второй стороны и принцип взаимной выгоды.
«Это чисто колониальный, неоколониальный менталитет», - заключил он.