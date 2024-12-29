29 декабря 2024, 05:12

Оговорка Байдена про Путина попала в топ промахов политиков США в 2024 году

РИА «Новости»
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Одна из многих оговорок действующего президента США Джо Байдена попала в рейтинг промахов политиков США за 2024 год. Американский лидер назвал украинского президента Владимира Зеленского «президентом Путиным». Список оплошностей опубликовал телеканал Fox News.

На конференции НАТО в Вашингтоне в июле Байден, оговорившись, во всеуслышание назвал Зеленского Путиным.

«А теперь я хочу передать слово президенту Украины, мужество которого также велико, как и его решительность. Дамы и господа, президент Путин», - сказал Байден и тут же спохватился.

«Он хочет победить президента Путина. Президент Зеленский. Я просто крайне сосредоточен на победе над Путиным», - попытался он исправить положение.

Однако, как отмечали некоторые американские издания, эта оговорка привлекла гораздо больше внимания общественности, чем вся речь американского лидера.

Ранее миллиардер Илон Маск высказал мнение, что Байден весь президентский срок провел в отпуске. Также он поделился сомнениями по поводу состояния здоровья президента.

США Владимир Зеленский Вашингтон Рейтинги Владимир Путин Джо Байден
29 декабря 2024, 05:41
Появились новые детали смертельной авиакатастрофы в Муане
Unsplash
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На борту рухнувшего в Южной Корее авиалайнера находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Согласно последним данным агентства AFP, число жертв выросло до 29.

На борту рухнувшего в Южной Корее авиалайнера находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Согласно последним данным агентства AFP , число жертв выросло до 29.

При этом южнокорейское агентство Yonhap по-прежнему сообщает о 28 погибших. По информации этого СМИ , пока спасти удалось трех человек.

Yonhap также приводит кадры местного телевидения, на которых виден сильный пожар. Огонь вспыхнул сразу после столкновения - самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение.

Предварительно, воздушное судно пыталось приземлиться на фюзеляж из-за отказа шасси. Самолет не смог сесть с первого раза, а со второй попытки замедлиться до конца полосы пилотам не удалось.

Пожарные начали спасательную операцию сразу после происшествия. Один из спасенных - пассажир, выжил и один член экипажа. Большая часть пассажиров это граждане Южной Кореи. Россиян на борту не было.

Причина авиакатастрофы пока неизвестна. Предварительно, самолет потерял управление из-за столкновения со стаей птиц.

Авиакатастрофы Самолеты Южная Корея Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан
29 декабря 2024, 04:36
Возросло число погибших при авикатастрофе в Южной Корее
Unsplash
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Не менее 28 человек погибли при крушении самолета в аэропорту Муан в Южной Корее. Об этом сообщило агентство Yonhap.

На борту самолета, летевшего в Южную Корею из Бангкока, находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта. Он врезался в заграждение. В аэропорту идет спасательная операция. Власти на месте выясняют причины крушения авиалайнера. По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать столкновение со стаей птиц.

Авиакатастрофы Самолеты Южная Корея Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан
29 декабря 2024, 04:32
Стала известна предварительная причина крушения самолета в Южной Корее
РИА «Новости»
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Причиной крушения самолета при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее могло стать столкновение с птицами. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Жкрналисты добавили, что огнеборцы уже потушили пожар на месте падения лайнера. На данный момент, по данным Yonhap, спасатели пытаются помочь пассажирам, которые летели в хвосте самолета.

Ранее стало известно, что на борту находилось 175 пассажиров и шесть членов экипажа, предварительно, 23 человека погибли. Подробности уточняются.

Спасатели Пожары Авиакатастрофы Птицы Самолеты Южная Корея Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан
29 декабря 2024, 03:58
В авиакатострофе в южнокорейском аэропорту погибли 23 человека
Freepik
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При посадке в аэропорту Муан в Южной Корее самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По информации агентства, на борту находилось 175 пассажиров и шесть членов экипажа, 23 человека погибли. По предварительной версии, самолет, летевший из Бангкока, столкнулся с птицами.

Агентство опубликовало фотографию очевидца, на которой виден черный густой дым на месте происшествия.

«Авария произошла в 9:07 утра, когда рейс Jeju Air приземлялся в международном аэропорту Муан в провинции Южная Чолла, примерно в 288 километрах от Сеула», - сообщило агентство.

Авиакатастрофы Самолеты Южная Корея

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