«Огненный шар» заметили в небе над Японией

США рассчитывают на сохранение американо-тайваньских отношений на прежнем уровне. Данные предыдущему правительству обещания останутся в силе, заверил главу администрации Тайваня Цай Инвэнь бывший советник по нацбезопасности США Стивен Хэдли. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Межпартийная делегация США приехала в Тайбэй сразу после выборов главы администрации и депутатов Законодательного Юаня. Стивен Хэдли поздравил с успешным завершением голосования, выразил надежду на продолжение тайваньско-американских отношений под руководством нового правительства, обеспечение мира и стабильности в Тайваньском проливе.

«Я рад возможности встретиться с президентом Цайем, чтобы подтвердить, что приверженность Соединенных Штатов обещаниям Тайваню является твердой, как скала, принципиальной и двухпартийной, и что США поддержат своих друзей», - сказал экс-советник.

Другой член делегации, бывший замглавы Госдепа США Джеймс Штейнберг заявил, что американские власти независимо от того, демократы или республиканцы стояли у руля, поддерживали Тайвань. Он призвал разрешать конфликты в регионе мирными средствами.

Выборы на Тайване прошли 13 января. Новым главой администрации стал сторонник независимости острова, представитель Демпартии Лай Циндэ. Он призвал к диалогу с Китаем.